كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 أبريل 2021 10:41 صباحاً - الحياة تمر بسرعة، قبل أن تعرف ذلك سوف يكبر أطفالك ليصبحوا بالغين مع حياة خاصة بهم وعندما يفعلون ذلك فأنت تريدهم أن يكونوا مستعدين للحياة. يمنح التعليم أطفالك المعرفة التي يحتاجونها حول مواضيع مختلفة، لكنه لا يزودهم بالضرورة بالمهارات الحياتية الأساسية.

التقت الخليج 365 نت بالدكتور محمد هاني اختصاصي الصحة النفسية واستشاري العلاقات الأسرية ليكشف لنا بعض المهارات الحياتية الأساسية التي يجب أن يعرفها أبناؤك المراهقون قبل مغادرتهم العش وكيف يمكن للوالدين مساعدة الأطفال في اكتساب هذه المهارات.

مهارات الحياة الأساسية للمراهقين

مهرات الحياة

الحياة مليئة بالمفاجآت، سواء كانت ممتعة أو غير سارة. لجعل طفلك مستعداً لمواجهة أي شيء في الحياة، يجب أن تساعديه في اكتساب هذه المهارات الحياتية الأساسية عندما كان شاباً.

1. المال أو مهارات الميزانية

الانضباط المالي

قد لا يكون المال هو أهم شيء في الحياة، لكنه بالتأكيد أمر حيوي لحياة مريحة. هذا هو السبب في أن الانضباط المالي هو مهارة مهمة يجب تعلمها في سن المراهقة.

تساعد مهارات الموازنة المراهقين على تعلم قيمة المال، والإنفاق الواعي، وكذلك التخطيط للمستقبل ،المفاهيم المالية الهامة التي يمكنك مساعدتهم على تعلمها تشمل:

حددوا ميزانية والتزموا بها. يجب أن يعرف أطفالكم متى ينفقون ومتى يدخرون.

يجب أن يعرف كل مراهق كيفية فتح حساب مصرفي واستخدام ماكينة الصراف الآلي وتحويل الأموال عبر الإنترنت وكتابة شيك.

تقدم بطلب للحصول على بطاقة ائتمان، وكيفية استخدامها، وكيفية عدم الوقوع في الديون باستخدام بطاقة الائتمان. أكثر درس مهم أن طفلك يجب أن يتعلم هنا كيف يعمل الائتمان ومدى السرعة التي يمكن الحصول على السقوط في دوامة من الديون إذا لم تكن حذراً.

أن طفلك يجب أن يتعلم هنا كيف يعمل الائتمان ومدى السرعة التي يمكن الحصول على السقوط في دوامة من الديون إذا لم تكن حذراً. وفر المال لشراء شيء ما أو الاستثمار فيه لحالات الطوارئ.

امنح المال للجمعيات الخيرية دون المبالغة في ذلك.

مسك السجلات المالية.

تقييم القيمة السوقية الأساسية للسلع.

2. مهارات الطبخ أو الطعام

المهارات الحياتية الأساسية للمراهقين

تعد معرفة كيفية شراء الطعام أو طهي الطعام إحدى المهارات الحياتية الأساسية للمراهقين. علموهم المهارات الغذائية الأساسية أدناه؛ حتى يتمكنوا من البقاء على قيد الحياة في أي جزء من العالم.

شراء البقالة ضروري للطهي، تتمثل إحدى المهارات المهمة هنا في القدرة على تحديد المكونات المختلفة ومعرفة أماكن توفرها.

استخدام أدوات المطبخ مثل الميكروويف وماكينة صنع القهوة وغسالة الصحون والمحمصة وغيرها.

معرفة الأواني وأدوات المائدة وكيفية استخدامها.

القدرة على تحضير وجبة صحية بالمكونات المتوفرة. علم ابنك المراهق أساسيات طهي وجبة لائقة باستخدام مكونات بسيطة.

تخزين الطعام بالطريقة الصحيحة. تريد أن يعرف أطفالك مكان وكيفية تخزين المنتجات الغذائية المختلفة مثل المنتجات الطازجة و الأطعمة المعلبة والسوائل.

والسوائل. إلى جانب معرفة أهمية تناول طعام غني بالمغذيات كل يوم، يجب أن يكونوا قادرين أيضاً على قراءة ملصقات الطعام للحصول على معلومات التغذية والمكونات.

يجب أن يكونوا على دراية بالمخاطر الصحية الناتجة عن تناول الكثير من الوجبات السريعة.

3. مهارات الملابس

إختيار الملابس المناسبة

قد يغير المراهقون أسلوبهم تماماً بسبب التأثيرات الخارجية، ولكن من المحتمل أن يتأثروا بالأشخاص الخطأ. إذن، إليك كيفية حصولهم على إحدى المهارات اليومية بشكل صحيح.