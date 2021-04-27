كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 أبريل 2021 10:41 صباحاً - يطلق عليه الإجهاض، وربما يعني عدم الاكتمال، والنتيجة واحدة فهناك حالة من الحزن وقد تتكرر حالة الإجهاض أي عدم اكتمال مدة الحمل وتصبح المرأة في حالة نفسية سيئة، إضافة للقلق الذي يحتم عليها اكتشاف أسباب حدوث الإجهاض المتكرر مع طبيبها، وحيث يساعدها الدكتور أحمد أبو العبدالله، استشاري النساء والولادة؛ للتعرف على أسباب تكرار الإجهاض كالآتي.

ما هو الإجهاض؟

هو حالة عدم إتمام الحمل لمدة عشرين أسبوعاً، فالحمل الذي ينتهي قبل هذه المدة يطلق عليه حالة إجهاض، وفيما بعد ذلك يطلق عليه حالة ولادة وموت الجنين، وربما يكون ولادة مبكرة.

أنواع الإجهاض

نزول الجنين قبل مرور عشرين أسبوعأً من مدة الحمل

يقسم الإجهاض إلى عدة أنواع، فنزول الجنين قبل مرور عشرين أسبوعاً عليه يعرف بالإجهاض، كما أن الحمل خارج الرحم يعرف بالإجهاض؛ لأنه متوقع نزوله وعدم تمامه، وكذلك الحمل العنقودي لا يتم وينتهي قبل إتمام العشرين أسبوعاً.

ما هو الإجهاض المتكرر؟

نزول الجنين مرتين أو أكثر

يطلق على حالة عدم تمام الحمل بأنها إجهاض متكرر في حال حدث ذلك، أي نزول الجنين مرتين أو أكثر، فيصبح لدى المرأة حالة عدم ثبوت حمل.

أسباب الإجهاض المتكرر

هناك عدة أسباب للإجهاض المتكرر

ضعف عنق الرحم حيث يكون عنق الرحم واسعاً أو ضعيفاً، وتحتاج المرأة لعمل غرزة " قطبة" أي خياطة لحفظ الجنين داخل الرحم وتتم في حالة تخدير موضعي، وتزال عند قرب موعد الولادة.

اختلاف فصيلة دم الزوج والزوجة مما يؤدي لتكون أجسام مضادة تهاجم الجنين وتتسبب بموته.

إصابة الحامل بأمراض الدم الوراثية.

في بعض حالات تشوهات الجنين يحدث الإجهاض ولا يتم الحمل.

وجود اضطراب في المرحلة الأصفرية في المبيض.

إصابة الحامل بعدوى فيروسية مثل الملاريا والبروسيلا والزهري تؤدي لتكرار الإجهاض.

تضرر الحمض النووي في النطف الذكرية.

إصابة الحامل بمتلازمة تكيس المبايض أو وجود قصور في الغدة الدرقية.

نصائح لتلافي الإجهاض المتكرر

زوري طبيبتك

يجب على الحامل البعد عن عادات سيئة قد تؤدي للإجهاض المتكرر، وهي نمط الحياة غير السليم مثل التدخين وركوب الخيل.

إجراء فحوصات الدم بالنسبة لها ولزوجها في حال حدوث الإجهاض لأول مرة.

إجراء اختبارات جينية لتفادي فقدان الحمل أكثر من مرتين.

قد تحتاج السيدة التي تتعرض للإجهاض المتكرر للعلاج بمكملات البروجسترون الهرمونية.