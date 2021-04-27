طرق منزلية تخلصك من التهاب اللوزتين والحلق.. ما هي؟

محمد الفلاح - الثلاثاء 27 أبريل 2021

يفاقم الصوم وعدم شرب الماء لفترة طويلة، الشعور بجفاف الفم والحلق، ويزداد الأمر صعوبة مع فصل الصيف لفقد الجسم لبعض السوائل في التعرق وارتفاع درجة الحرارة.



وهذا الجفاف في الفم والحلق قد يسهم في الإصابة بالتهاب اللوزتين واللهاة، مما يسبب شعوراً مزعجاً وعدم الراحة وصعوبة في البلع، لذلك تعرف إلى أفضل العلاجات المنزلية للتخلص من التهاب اللوزتين واللهاة، وفقاً لصحيفة "المصري اليوم".

1 - الغرغرة بالماء الدافئ والملح

أضف ملعقة صغيرة من ملح الطعام إلى كوب من الماء الساخن. تخلط جيدا حتى يذوب الملح، دعها تبرد. تغرغر بالماء المالح لبضع ثوان، ثم ابصقه. كرر حتى تستهلك كل الخليط، قم بذلك 2-3 مرات يوميًا.

2- الشاي الساخن والعسل

أضف نصف إلى ملعقة صغيرة من مسحوق الشاي المفضل لديك إلى كوب من الماء. يُغلى المزيج في قدر. يُطهى على نار خفيفة لمدة دقيقة أو دقيقتين ويصفى. بمجرد أن يبرد الشاي قليلاً، أضف بعض العسل إليه. اشرب الشاي الدافئ، اشرب هذا 2-3 مرات يوميا.

3- رقائق الثلج

ضع في فمك القليل من رقائق الثلج حتى تذوب، قم بذلك 1-2 مرات يوميًا.

4- أوراق الريحان

يُغلى كوب من الماء في قدر. أضف حفنة من أوراق الريحان (تولسي) واتركها على نار هادئة لمدة 5-7 دقائق. صفي الشاي واتركه ليبرد قليلاً، ثم اشربه.

5- الثوم

امضغ 1-2 فص ثوم مقشر. إذا كانت النكهة قوية جدًا بالنسبة لك، يمكنك إضافة الثوم المفروم إلى السلطات والأطباق المفضلة لديك.

6- الكركم

أضف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم إلى كوب من الحليب الساخن. تخلط جيدا وتترك لتبرد لفترة من الوقت. اشرب مزيج الحليب والكركم.

7- الزيوت الأساسية

أضف قطرة من الزعتر أو زيت القرفة إلى ناشر "جهاز يعمل على تبخير الماء" مملوء بالماء. شغل الناشر واستنشق الرائحة.

إذا لم يكن لديك ناشر يمكنك استبداله بقدر به بعض الماء، ضعه على النار حتى يغلى ثم ضع الزيوت واستنشق.

8- خل التفاح

أضف ملعقة كبيرة من كل من خل التفاح العضوي والعسل إلى كوب من الماء الدافئ. يقلب جيدا. يمكنك إما شرب هذا الخليط أو استخدامه للغرغرة.