تحذير أممي بشأن تطعيمات الأطفال.. أعرف التفاصيل

محمد الفلاح - الثلاثاء 27 أبريل 2021

حذرت وكالات الصحة التابعة للأمم المتحدة، الإثنين، من أن ملايين الأطفال الذين تسببت كورونا في عدم انتظام تطعيماتهم الدورية.



وأشارت الوكالات إلى أن الأطفال لا سيما في أفريقيا معرضون الآن لأمراض تهدد حياتهم مثل الحصبة وشلل الأطفال والحمى الصفراء والدفتيريا.

وقالت الوكالات إن الفجوات في الحصول على التطعيمات أدت بالفعل إلى تفش خطير للحصبة في باكستان واليمن ومن المحتمل أن تؤدي إلى المزيد من الأوبئة في ظل عدم إعطاء التطعيمات الروتينية في موعدها.

ومقارنة مع عام 2020 تحقق بعض التقدم من أجل إعادة تقديم التطعيمات الروتينية التي عرقلتها جائحة كورونا في موعدها لكن أكثر من ثلث 135 دولة اشتركت في استطلاع لمنظمة الصحة العالمية قالت إنها لا تزال تعاني من صعوبات.

وقالت هنرييتا فور، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، في بيان مشترك مع منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للقاحات والتحصين: "حتى قبل الجائحة كانت هناك إشارات مقلقة على أننا بدأنا نفقد ما حققناه بمجال مكافحة الأمراض التي يمكن الوقاية منها في ظل عدم حصول 20 مليون طفل بالفعل على التطعيمات الحيوية".

وأضافت أن الجائحة "زادت الوضع سوءا".

وكشف استطلاع منظمة الصحة العالمية أن ما لا يقل عن 60 حملة تطعيم جماعي في 50 دولة متوقفة حاليا مما يعرض نحو 228 مليونا معظم من الأطفال لخطر الإصابة بأمراض يمكن الوقاية منها، وأكثر من نصف الدول المتضررة في أفريقيا.