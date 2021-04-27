مسؤول بالبيت الأبيض: أمريكا تعلن منح 60 مليون جرعة من أسترازينيكا لدول أخرى

محمد الفلاح - الثلاثاء 27 أبريل 2021

أعلن مسؤول كبير في البيت الأبيض، الإثنين، أن الولايات المتحدة ستمنح دولا أخرى 60 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا.



وكتب أندي سلافيت، مستشار البيت الأبيض لمكافحة فيروس كورونا على "تويتر": "ستمنح الولايات المتحدة 60 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا لدول أخرى ما إن تصبح متوافرة".

ورد على اتهام واشنطن بتخزين جرعات من دون استخدامها قائلاً: "في الوقت الراهن، لم يبق متوافراً سوى عدد قليل جداً".

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أن الحكومة الأمريكية لا تزال في طور "التحضير" لهذا الإجراء، واعدة بتقديم تفاصيل عن الجهات التي ستفيد من هذه اللقاحات "في وقت قريب".

وأضافت: "قبل إرسال جرعات أسترازينيكا انطلاقاً من الولايات المتحدة، ستؤكد وكالة الأدوية الأمريكية أن هذه الجرعات تفي بشروط النوعية".

وسبق أن أعلنت واشنطن اتفاقات لإرسال 2,5 مليون جرعة من أسترازينيكا إلى المكسيك، و1,5 مليون جرعة إلى كندا.

وأجازت الولايات المتحدة إلى الآن استخدام 3 لقاحات فقط على أراضيها: فايزر-بيونتك وموديرنا وجونسون آند جونسون.

لكن ملايين من جرعات أسترازينيكا تم إنتاجها في البلاد ولا يزال استخدامها متعذرا.