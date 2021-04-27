كورونا حول العالم.. العالم يغيث الهند وفرنسا تسجل أدنى زيادة أسبوعية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت حصيلة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الثلاثاء، في جميع أنحاء دول العالم سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات.

وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي عن ارتفاع عدد الإصابات إلى 148 مليونا و498 ألفا و236 إصابة.







فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و133 ألفا و870 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 126 مليونا و140 ألفا و269 حالات.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019.





مساعدات دولية تصل الهند

وصلت أولى شحنات المساعدات الطبية البريطانية من ضمنها 100 جهاز تنفس و95 قارورة أكسجين صباح الثلاثاء إلى الهند، على ما أعلنت وزارة الخارجية الهندية.

وأعلنت المفوضية العليا البريطانية في نيودلهي أنه سيتم إرسال 9 حاويات جوية محملة بالمعدات من ضمنها 495 قارورة أكسجين و120 جهاز تنفس و20 جهاز تنفس يدوي هذا الأسبوع.

من جانبها، أعلنت فرنسا عن طبيعة "عملية التضامن" التي ستصل إلى الهند بحلول نهاية الأسبوع.

وستضم المساعدات الفرنسية بحسب ما أوضحت سفارة فرنسا ، ثماني وحدات لإنتاج الأكسجين الطبي بواسطة مولد وقوارير أكسجين مسيل يتم إرسال خمسة منها في مرحلة أولى لإمداد ما يصل إلى عشرة آلاف مريض بالأكسجين الطبي في اليوم، فضلا عن معدات طبية متخصصة تتضمن 28 جهاز تنفس.





أدنى زيادة أسبوعية في فرنسا

سجلت إصابات كوفيد-19 الجديدة في فرنسا أدنى زيادة على أساس أسبوعي منذ بداية مارس/ آذار لكن الضغط على المستشفيات ظل كبيرا مع ارتفاع عدد مرضى فيروس كورونا بوحدات العناية الفائقة مرة أخرى لأكثر من 6000 لأول مرة منذ ربيع 2020.

وارتفعت الإصابات الجديدة بنسبة 3.92 بالمئة مقارنة بأسبوع مضى مع استمرار تراجع الزيادة على أساس أسبوعي بعدما تجاوزت ستة بالمئة في منتصف أبريل/ نيسان.

وكانت الزيادة على أساس أسبوعي أقل من أربعة بالمئة لفترة وجيزة في فبراير/ شباط ومن قبل ذلك في ديسمبر/ كانون الأول عقب الإغلاق الثاني الذي فرضته فرنسا في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، عندما كانت حالات الإصابة اليومية في فرنسا نحو 15000، إنه يمكن تخفيف قيود الإغلاق إذا تراجعت حالات الإصابة الجديدة يوميا لأقل من 5000.

وارتفع عدد مرضى كوفيد-19 في العناية الفائقة 23 حالة ليصل إلى 6001 وهي أول مرة يرتفع العدد بوحدات العناية الفائقة لأكثر من 6000 منذ 17 أبريل / نيسان 2020.

وظل العدد لإجمالي لمرضى كوفيد-19 في المستشفيات أكثر من 30 ألفا مثلما هو الحال منذ بداية هذا الشهر.





11 إصابة جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إنها سجلت 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو نفس العدد المسجل في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الحالات لمصابين وافدين من الخارج مضيفة أن عدد الإصابات الخالية من الأعراض، التي لا تصنفها الصين حالات إصابة مؤكدة، تراجع من 18 إلى 14.

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في الصين حاليا 90610، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.





ارتفاع إصابات ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 10976 حالة، ليصل الإجمالي إلى ثلاثة ملايين و310 آلاف و301.

وأشارت البيانات أيضا إلى ارتفاع عدد الوفيات بالمرض بواقع 344، ليزيد الإجمالي إلى 81968 وفاة.



