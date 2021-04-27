تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الثلاثاء 27 أبريل 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجع متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 27 أبريل/نيسان 2021، في البنوك، وشركات الصرافة.

واستقر متوسط سعر صرف العملة المصرية، أمام الدولار، والعملات العربية، فيما تراجعت أمام الجنيه الإسترليني.

سعر اليورو في مصر

وتراجع سعر اليورو لدى البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، إلى 18.89 جنيه للشراء، و19.01 جنيه للبيع، مقابل 18.91 جنيه للشراء و19.03 جنيه للبيع، أمس.

ووفق مسح ”الخليج 365” على أسعار اليورو في 23 بنكا، سجل متوسط سعر اليورو، نحو 18.87 جنيه للشراء و19.04 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لشراء اليورو مقابل الجنيه عند نحو 18.92 جنيه للشراء، و19.06 جنيه للبيع، في البنك الأهلي الكويتي فقط.

بينما جاء أقل سعر لشراء اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 18.67 جنيه للشراء، و18.85 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) نحو 18.85 جنيه للشراء، و19.03 جنيه للبيع.

تسارع النمو

توقعت الحكومة المصرية، أن يتسارع النمو الاقتصادي ليكون بين 5.4%، و6% العام المالي المقبل، من 2.8% متوقعة هذا العام المالي، حسب مشروع الموازنة العامة.

وقدمت الحكومة المصرية، مشروع الموازنة العامة عن السنة المالية 2021-2022، إلى البرلمان هذا الأسبوع.

وأظهر مشروع الموازنة العامة لمصر عن السنة المالية المقبلة، أن الحكومة تستهدف خفض العجز الكلي إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبحسب مشروع الموازنة التي تتضمن 7 بنود تمويلية "مهمة"، فإن الحكومة المصرية تتوقع زيادة الاحتياجات التمويلية 7.1% إلى 1.068 تريليون جنيه (68.1 مليار دولار).

ويبدأ العام المالي في مصر في أول يوليو/تموز من كل عام، وينتهي في 30 يونيو/حزيران من كل عام.

أسعار الدولار والإسترليني

وظل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، مستقرا عند نحو 15.62 جنيه للشراء، و 15.72 للبيع.

بينما زاد سعر الجنيه الإسترليني في مصر لدى البنك المركزي المصري إلى 21.70 جنيه للشراء، و21.84 جنيه للبيع، مقابل 21.67 جنيه للشراء، و21.82 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه لدى البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، عند مستوى 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

كما بقي سعر الدرهم الإماراتي في مصر لدى البنك المركزي عند نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وتباين سعر الدينار الكويتي لدى البنك المركزي المصري، ليسجل نحو 51.85 جنيه للشراء، و 52.31 جنيه للبيع، مقابل 51.91 جنيه للشراء، و 52.26 جنيه للبيع، أمس.