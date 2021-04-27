شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض انخفاض ضغط الدم.. تشوش فى الرؤية وشعور بالدوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادة ما يكون ضغط الدم من أول الأشياء التى يتم قياسها عندما ترى طبيبك العام، ليس فقط ارتفاع ضغط الدم الذى يؤدى إلى مشاكل صحية إذ يفعل ضغط الدم المنخفض نفس الشيء، لذلك كيف تتعرف على معاناتك من انخفاض ضغط الدم وما هى أسبابه؟

وفقًا لما ذكره موقع "Health line" فإنه من المهم معرفة مقياس ضغط الدم الطبيعى والذى تتحكم فيه أيضًا عدة عوامل وفقًا للنوع والعمر وغيرها، ولكن بشكل عام بالنسبة لضغط الدم الطبيعي يجب لا يتجاوز الضغط الانبساطى 95 مم زئبق ولا يتجاوز الضغط الانقباضى 140 مم زئبق، ومع ذلك إذا كان كل من الضغط الانبساطى والانقباضى أقل بكثير فهذه علامة على الضغط المنخفض، فإذا كانت النساء تعانين من ضغط دم منخفض يكون لديهن ضغط الدم الانقباضى أقل من 100 والانبساطى 60، أما بالنسبة للرجال يكون الانقباضى 110 والانبساطى 70.

أعراض انخفاض ضغط الدم

إذا لم تشعر بأى أعراض على الإطلاق فمن المحتمل أن يكون ضغط الدم لديك طبيعيًا، حتى لو كان المقياس يشير إلى انخفاضه، ولكن يجب أن يكون لديك دراية بعلامات ضغط الدم المنخفض:

1- الشعور بالدوار خاصة بعد النهوض من الكرسى.

2- تشوش فى الرؤية أو رؤية البقع السوداء.

3- الشعور بالتعب.

5- الغثيان

6- الإغماء

- ما هى الأسباب المحتملة لانخفاض ضغط الدم؟

يمكن أن تعانى النساء من انخفاض فى ضغط الدم بسبب نزيف الحيض الغزير أو أثناء الحمل، إلى جانب ذلك، يمكن لبعض الأدوية أن تخفض ضغط الدم (كأثر جانبى)، وإذا كنت تعانى من غثيان شديد وتقيأت فقد ينخفض ​​ضغط الدم أيضًا، وأخيرًا يمكن أن يشير انخفاض ضغط الدم إلى الإصابة بالأنيميا أو العدوى وغيرها.

- علاج انخفاض ضغط الدم

يعتمد علاج انخفاض ضغط الدم كليًا على معرفة السبب، ففى بعض الأحيان لا يمكن معرفة السبب مما يجعل العلاج مستحيلًا، لذلك يجب الأخذ فى الاعتبار بعض الأشياء للقيام بها من أجل التعامل مع انخفاض ضغط الدم، فعلى سبيل المثال، قف دائمًا ببطء شديد بعد الاستلقاء أو الجلوس لفترة طويلة لمنع الدوخة وعدم وضوح الرؤية، من المهم أيضًا للأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم شرب كمية كافية من الماء خاصة بعد المجهود أو فى الطقس الحار، كما يجب الحرص جيدًا عند أخذ حمام ساخن أو ساونا، بجانب الحرص عند الاستيقاظ من النوم.