شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حالات تتطلب ارتداء نظارة عند الإصابة بالاستجماتيزم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الاستجماتيزم أو اللابؤرية هي مشكلة رؤية شائعة ناجمة عن القرنية غير المنتظمة أو جزء غير منتظم من عينك وتؤدى هذه المشكلة إلى عدم انتظام الطريقة التي يمر بها الضوء عبر الشبكية أو ينكسر بها في كثير من الأحيان، يتم الجمع بين اللابؤرية والإصابة ببعد النظر أو قصر النظر، وتعد إحدى طرق تصحيح البصر عند الإصابة بالاستجماتيزم ارتداء النظارة، وفقًا لتقرير لموقع healthline.

وفي بعض الحالات، يمكن استخدام الجراحة التصحيحية لتصحيح الرؤية بدلاً من النظارات

كيف تعرف أنك بحاجة إلى نظارات للاستجماتيزم؟

سواء كنت بحاجة إلى نظارات أم لا فإن ذلك يرجع حقًا إلى مدى وضوح الرؤية ومدى قوة الاستجماتيزم لديك، ستحتاج إلى نظارات للاستجماتيزم إذا كانت رؤيتك ضبابية أو كنت تعاني من إجهاد العين ستحتاج أيضًا إلى نظارات لمعالجة الاستجماتيزم لديك إذا كان لديك:

رؤية مزدوجة، مشكلة في الرؤية في الليل، الصداع الناتج عن إجهاد العين، التحديق المتكرر، إذا كان الاستجماتيزم لديك يؤثر على حياتك اليومية فربما تحتاج إلى نظارات.

يمكن لطبيب العيون أو أخصائي البصريات التحقق من صحة عينك وإجراء اختبار الرؤية لتحديد ما إذا كنت ستستفيد من النظارات وسيقدم وصفة طبية لعينيك.

والاستجماتيزم وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب العيون يحدث بشكل متكرر كلما تقدمت في العمر على سبيل المثال، يُقدر أن 23٪ من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و39 عامًا، و28٪ ممن تتراوح أعمارهم بين 40 و59 عامًا، و50٪ ممن يبلغون 60 عامًا أو أكبر يعانون من الاستجماتيزم.