- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كيفية استخدام زيت اللبان لتخفيف السعال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - البرد والسعال شائعان للغاية، خاصة عند تغير حالة الطقس، حيث يعاني الكثير من الناس من العطس وسيلان الأنف والسعال المتواصل ودموع العيون وما إلى ذلك من العلامات والأعراض الشائعة لنزلات البرد، إذا كانت نزلة البرد شديدة، يمكن أن تسد الأنف وتسبب صعوبة في التنفس ومن الأفضل على كل حال تجربة العلاجات المنزلية، فعلى الرغم من أنها تعمل بشكل أبطأ إلا أنها آمنة وفعالة في تحقيق النتائج، في التقريرالتالى نتحدث عن علاج زيت اللبان للسعال والبرد، بحسب موقع "only my health".
زيت اللبان للسعال والبرد
زيت اللبان مفيد في معالجة العديد من مشاكل البرد والسعال بشكل رئيسي الى جانب ذلك، يتم استخدامه أيضًا في دول العالم، قد لا تعرف هذا ولكن اللبان يحتل مكانة كبيرة في السوق، حيث يستخدم في علاج العديد من الأمراض بينما يمكنك الحصول على هذا الزيت من السوق، ويمكنك بسهولة تحضير زيت اللبان في المنزل باستخدام شيئين فقط اللبان وزيت من اختيارك في غضون 5 دقائق.
زيت اللبان
كيف تصنع زيت اللبان في المنزل؟
1- اولا قم بطحن بضع قطع من اللبان واصنع منه البودرة الناعمة.
2- حاول استخدام مطحنة بحيث تصنع مسحوقًا ناعمًا يمكن إذابته بسهولة في الزيت الحامل.
3- خذ الآن زيت ناقل مثل زيت الزيتون وزيت جوز الهند وزيت بذور العنب.
4- أضف مقدارا واحدًا من مسحوق اللبان إلى الزيت.
5- قم بتسخينه بالميكروويف لمدة دقيقة حتى يذوب المسحوق تمامًا.
6- يمكنك التقليب باستخدام الملعقة.
زيت اللبان
كيفية استخدام زيت اللبان؟
1- إذا كان الشخص يعاني من السعال ، فإن بضع قطرات من زيت اللبان الممزوج بالماء والغرغرة يمكن أن يعالج هذه المشكلة.
2- يزيل زيت اللبان المخاط المخزن في الرئتين ، مما يؤدي أيضًا إلى فتح الأنف المغلق.
3-وضع زيت اللبان على الأنف والحلق مفيد أيضًا والسبب في ذلك هو أن لها خصائص مضادة للالتهابات.
4- إذا كنت ترغب في ذلك ، يمكنك أيضًا فتح الأنف المسدود عن طريق شم بضع قطرات من زيت اللبان في منديل أو قطعة قماش.
قد تسبب هذه الزيوت المركزة حساسية الجلد إذا تم استخدامها بكميات زائدة، يمكنك استخدام هذا الزيت لعلاج العديد من المشاكل العامة.