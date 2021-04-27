محمد الفلاح - توأم أسترالي يتشارك كل شيء حتى الحبيب

الثلاثاء 27 أبريل 2021

التوأم الأسترالي لوسي وآنا ديسينك مختلفتان عن كثير من النساء؛ فالشقيقتان تتشاركان حبيبًا واحدًا منذ أعوام، ولا تمتلكان أي مشكلة في ذلك.



ووفقًا لموقع "مترو" البريطاني، كشفت الشقيقتان التوأم آنا ولوسي (35 عامًا) أنهما تمتلكان حبيبًا واحدًا يدعى "بن".

وظهرت الشقيقتان في برنامج "TLC show Extreme Sisters"، الذي يتناول الرابط الغريب بين الشقيقات، وتحدثتا عن أن الشكل والحبيب ليس الشيء الوحيد الذي تشتركان فيه، فهما تقومان بكل شيء معًا، مثل ارتداء نفس الملابس وتناول طعام بنفس الكم كي تحافظا على وزنيهما عند نفس الرقم.

وأشارت الصحيفة، إلى أن التوأم تعتبران نفسيهما كشخص واحد، حتى ذوقهما في الرجال واحد، وهو ما قادهما إلى هذا الوضع الفريد.

وتحدث التوأم عن وضعهما الفريد، بقولهما: "نرى أنفسنا كفريق، وصديقنا (بن) عليه مهمة إسعادنا، إذ فعل شيئا لأحدنا عليه أن يقوم بنفس الفعل للأخرى دون حتى أن ننبهه".

وقالت الشقيقتان، إنهما ستكونان في غاية السعادة لو تمكنتا من الزواج من بن معًا، لولا أن القانون الأسترالي يحول دون ذلك.