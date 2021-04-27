شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تحارب النسيان بالنظام الغذائى؟.. إليك 5 أطعمة مفيدة لتنشيط الذاكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النسيان أصبح مشكلة تواجه العديد من الأشخاص ليس فقط كبار السن، حيث يعانى البعض من صعوبة فى تذكر أسماء الأشخاص وتواريخ أحداث معينة وأماكن الأشياء وغيرها، ومن المؤكد أن اتباع نظام غذائى صحى وتناول أطعمة ومشروبات معينة يمكن أن تساعد على تحسين وظائف المخ وتنشيط الذاكرة، وهناك 5 أطعمة تساعد على محاربة النسيان وفقًا لما ذكره موقع "medicalxpress".

-5 أطعمة تساعد على تنشيط الذاكرة وتجنب النسيان:

1- البيض

يعتبر البيض مصدرًا غنيًا بالعديد من العناصر الغذائية المهمة لصحة الدماغ ومنها فيتامين ب6 وب12 والفولات والكولين، حيث يساعد الكولين الجسم بانتاج الأسيتيل وهى النواقل العصبية التى تعمل على تنظيم المزاج وتنشيط الذاكرة، ويتركز الكولين بشكل أساسى فى صفار البيض.

2- الخضراوات

ينصح الخبراء بتناول كميات كبيرة من الخضراوات خاصة ذات اللون الأخضر والتى تساعد فى تقليل خطر تضرر الدماغ وتراجع الذاكرى، مثل البروكلى والكرنب والفلفل الرومى والسبانخ، حيث أنها مفيدة جدًا للذاكرة.

3- الأسماك الدهنية

تناول الأسماك مثل السلمون والسردين مهم جدًا لتنشيط الذاكرة ومكافحة النسيان نظرًا لاحتوائها على أوميجا 3 التى تُعزز وظائف المخ بما يساعد فى تنشيط الذاكرة وعدم النسيان، حيث ينصح بتناول الأسماك مرتين على الأقل أسبوعيا.

4- المكسرات

تعد المكسرات مصدر مهم لفيتامين هـ، وهو أحد مضادات الأكسدة ويساعد فى تقليل القصور الإدراكى الذى يحدث مع تقدم العمر، حيث أثبتت دراسات أجريت عام 2016 أن اللوز أحد أشهر أنواع المكسرات يعمل على تنشيط الذاكرة بشكل ملحوظ.

5- التوت

تشير العديد من الدراسات إلى قدرة التوت على تعزيز الذاكرة وتجنب النسيان نظرًا لاحتوائه على مضادات الأكسدة التى تعمل على زيادة تدفق الدم والأكسجين إلى الدماغ.