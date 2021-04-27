شكرا لقرائتكم خبر عن لاختبار قلبك ورئتيك فى زمن كورونا.. 8 خطوات لاستخدام مقياس التأكسج النبضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر قياس التأكسج النبضي طريقة سهلة لمعرفة ما إذا كانت رئتيك وقلبك تعملان بشكل جيد وأن إمدادات الأكسجين مناسبة، حيث يساعدك الجهاز في معرفة ما إذا كانت جميع أجزاء الجسم تتلقى كمية وفيرة من الأكسجين أم لا؟، كما يستخدم لقياس مستويات الأكسجين ومعدل ضربات القلب وهي مفيدة جدًا لمرضى فيروس كورونا، خاصة الذين يكافحون ضيق التنفس بسبب انخفاض مستويات الأكسجين لديهم، يستخدم مقياس التأكسج النبضي لتقدير مستويات الأكسجين في الدم، كما يستخدم بشكل أساسي لمعرفة مدى تشبع الدم بالأكسجين ومعدل النبض، وفقا لتقرير لموقع onlymyhealth.



فيروس كورونا

ويضع الخبراء إرشادات من 8 خطوات لاستخدام مقياس التأكسج النبضي وهي:

1- قم بإزالة أي طلاء أظافر / أظافر صناعية وقم بتدفئة يدك إذا كانت باردة.

2- استرح لمدة 5 دقائق على الأقل قبل أخذ القياس.

3- ضع يدك على صدرك على مستوى القلب وثبت يدك.

4- قم بتشغيل مقياس التأكسج وضعه على إصبعك الأوسط أو السبابة.



مقياس التأكسج النبضي

5- تستغرق القراءة وقتًا حتى تصبح ثابتة، احتفظ بمقياس الأكسجة في مكانه لمدة دقيقة على الأقل أو أكثر إذا كانت القراءة غير مستقرة.

6- سجل أعلى نتيجة بمجرد عدم تغييرها لمدة خمس ثوان.

7- حدد كل قراءة بعناية.

8- ابدأ التسجيل من الخط الأساسي وسجل ثلاث مرات في اليوم في نفس الأوقات، اتخذ تدابير إضافية إذا شعرت بتغيير في صحتك.

كما أيضا فيما يلي بعض أعراض انخفاض مستوى الأكسجين في الدم للمراقبة:زيادة معدل ضربات القلب، وتنفس سريع،وضيق التنفس أو عدم القدرة على التنفس بشكل صحيح