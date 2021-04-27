شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد صحية لاستخدام الدراجات بشكل منتظم.. منها خفض مستويات التوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر ركوب الدراجات تمرينًا صحيًا يمكن أن يتمتع به الأشخاص من جميع الأعمار، من الأطفال الصغار إلى كبار السن، وفى التقرير التالى نرصد الفوائد الصحية لركوب الدراجات بانتظام، حسبما ما ذكر فى موقع betterhealth.

الفوائد الصحية لركوب الدراجات بانتظام ما يلي:

- زيادة لياقة القلب والأوعية الدموية.

- زيادة قوة العضلات ومرونتها.

- تحسين حركة المفاصل.

- خفاض مستويات التوتر.

- تقوية العظام.

- خفض مستويات الدهون في الجسم.

- تقليل القلق والاكتئاب.

- يمكن لركوب الدراجات أن يحسن الصحة الجسدية والعقلية، ويمكن أن يقلل من فرص مواجهة العديد من المشاكل الصحية.

السمنة والتحكم في الوزن

يعد ركوب الدراجات طريقة جيدة للتحكم في الوزن أو إنقاصه، حيث إنه يرفع معدل الأيض ويبني العضلات ويحرق الدهون في الجسم، إذا كنت تحاول إنقاص الوزن، فيجب أن يتم الجمع بين ركوب الدراجات وخطة الأكل الصحي، ركوب الدراجات هو شكل مريح من التمارين ويمكنك تغيير الوقت والشدة يمكن بناؤه ببطء ومتنوع ليناسبك.