"سانوفي" تنتج 200 مليون جرعة من لقاح موديرنا في أمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة صناعة الأدوية الفرنسية "سانوفي" توقيع اتفاق مع شركة "موديرنا" الأمريكية المنتجة لأحد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

ويهدف الاتفاق على مساعدة "سانوفي" في إنتاج ما يصل إلى 200 مليون من اللقاح في الولايات المتحدة اعتباراً من سبتمبر/أيلول 2021.



وبهذا الاتفاق ستكون "سانوفي" الشركة الوحيدة التي تساعد في إنتاج 3 لقاحات مختلفة مضادة لفيروس كورونا المستجد بهدف المساعدة في تلبية الطلب العالمي المتزايد على اللقاحات مع استمرار تفشي الجائحة.

وقالت "سانوفي" إنها ستستغل بنيتها التحتية الموجودة وخبراتها التصنيعية في منطقة ريدجفيلد بولاية نيوجيرسي الأمريكية لتعبئة وتغليف 200 مليون جرعة من لقاح موديرنا.

وقال بول هديسون، الرئيس التنفيذي لشركة "سانوفي": "نحن واحدة من عدد قليل من شركات الأدوية التي دخلت في شراكات صناعية عديدة لتحسين الإمدادات العالمية للقاحات كورونا، في الوقت الذي نواصل فيه برنامجينا لتطوير لقاحات لفيروس كورونا".

وكانت "سانوفي" أعلنت في وقت سابق من العام الحالي الدخول في شراكة مع بيونتك الألمانية للمساعدة في إنتاج 125 مليون جرعة من لقاح بيونتك/فايزر لصالح الاتحاد الأوروبي.

وفي فبراير/شباط الماضي أعلنت الدخول في شراكة مع "جونسون أند جونسون" الأمريكية للمشاركة في تصنيع حوالي 12 مليون جرعة شهريا من لقاح الشركة الأمريكية.