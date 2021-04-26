بعد ارتفاع قياسي للوفيات.. باكستان تستعين بالجيش لمواجهة كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشرت باكستان قوات الجيش في 16 مدينة كبيرة، الإثنين، لمساعدة السلطات المدنية في فرض الإجراءات الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتشمل الإجراءات وضع الكمامات في الأماكن العامة وإغلاق الأعمال غير الضرورية بعد الساعة السادسة مساء.



وقال المتحدث باسم الجيش الميجر جنرال بابار افتخار: "ابتداء من الساعة السادسة هذا الصباح تم إرسال القوات لمساعدة الإدارة المدنية في كل منطقة".

وجاء الإعلان عن نشر الجيش بينما سجلت البلاد خلال الأيام الماضية أكبر عدد من الوفيات اليومية منذ بدء الجائحة، وقال مسؤولون إن النظام الصحي في البلاد يقترب من الانهيار.

وسجلت باكستان 17187 حالة وفاة و800452 إصابة حتى الآن وهي في خضم الموجة الثالثة.