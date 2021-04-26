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إغلاق كامل في تركيا بعد التفشي الخطير لكورونا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، إغلاقا كاملا على مستوى البلاد حتى 17 مايو/أيار.

ويشمل القرار إغلاق المدارس وقيود السفر بين المدن، للحد من زيادة الإصابات والوفيات بفيروس .

وبلغ إجمالي الإصابات اليومية في تركيا ذروته فوق 63 ألفا في 16 أبريل/نيسان، قبل أن ينخفض بشكل حاد إلى دون 39 ألفا، الأحد، بينما ظل عدد الوفيات اليومي فوق 300 خلال الأيام السبعة الماضية.

وفي حديثه بعد اجتماع للحكومة، قال أردوغان إن جميع الرحلات بين المدن ستحتاج إلى موافقة من السلطات فضلاً عن إغلاق جميع المدارس.

وأضاف أنه سيتم استثناء قطاعي التصنيع والغذاء من القيود الجديدة.

وتابع أن أعداد الإصابات اليومية يجب أن تنخفض إلى أقل من خمسة آلاف بحلول نهاية شهر رمضان.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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