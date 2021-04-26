بعد توحش كورونا في الهند.. "الصحة العالمية": الوضع أكثر من مؤلم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتبر مدير منظمة الصحة العالمية، الاثنين، أن الوضع في الهند "أكثر من مؤلم"، بعدما بلغ تفشي فيروس كورونا مستويات خطرة غير مسبوقة.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في مؤتمر صحفي، إن "منظمة الصحة العالمية تبذل كل ما في وسعها عبر تقديم مستلزمات وتجهيزات ضرورية، وخصوصا آلاف من قوارير الأكسجين والمستشفيات الميدانية النقالة والمعدات المخبرية".

وياتي ذلك في الوقت الذي واصلت فيه الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الهند، الإثنين، تسجيل أرقام قياسية لليوم الخامس على التوالي.

وذلك في الوقت الذي تعهدت فيه دول من بينها بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة بتقديم مساعدات طبية عاجلة للمساهمة في مواجهة الأزمة التي فاقت إمكانيات المستشفيات.

وزادت الإصابات في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة 352991 إصابة وبدأت المستشفيات التي امتلأت عن آخرها بالمرضى في دلهي وغيرها رفض استقبال المرضى لعدم وجود أسرة فضلا عن نفاد إمدادات الأكسجين الطبي.