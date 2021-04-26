العراق يطيح بمسؤول"نقل المتفجرات" لداعش بنينوى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السطات العراقية، الإثنين، الإطاحة بمسؤول نقل الأسلحة والمتفجرات لتنظيم داعش في محافظة نينوى.

وقالت مديرية الاستخبارات العسكرية بالعراق، في بيان، حصلت ”الخليج 365”، على نسخة منه، إنه "استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة أكدت تواجد أحد الإرهاربيين الخطرين والمكنى بـ" أبو إسلام" وهو المسؤول عن نقل الاسلحة والمتفجرات لخلايا داعش الإرهابي".

وأضاف البيان أنه " التعاون بين الفرقة 14 بالاستخبارات العسكرية واستخبارات لواء المشاة 5 تمت الإطاحة بالإرهابي والقبض عليه في بنينوى".

وأوضح البيان، أن "الإرهابي من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

وكانت قوة أمنية عراقية ألقت القبض على إرهابي عند إحدى البوابات الرئيسة خلال محاولته دخول العاصمة بغداد.

وأفادت مديرية الاستخبارات، في بيان، إنه "تم إلقاء القبض على أحد الإرهابيين أثناء دخوله من بوابة بغداد حيث كان ينوي الدخول للعاصمة من المقدادية بمحافظة ديالى".

وتابعت أن "الإرهابي المعتقل من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

كما نجحت القوات في تطور آخر في تدمير أوكار وعبوات ناسفة مزدوجة تابعة لإرهابيي داعش في محافظة ديالى.

وتتصاعد حدة هجمات تنظيم داعش منذ مطلع العام الماضي، باستهداف المدن والتعرض للقطعات الأمنية عبر عمليات متفرقة بين الحين والأخر.

وتطارد القوات العراقية وبمساندة طيران التحالف الدولي، فلول داعش في العراق عبر سلسلة من العمليات العسكرية التي تسفر دائماً عن الإطاحة بقيادات وعناصر التنظيم.