شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تناول الشيكولاتة والمشروبات الغازية يرفع فرص زيادة الوزن وأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أجرى باحثون بجامعة أكسفورد دراسة حول مخاطر الإفراط فى تناول الحلويات والشوكولاتة والمشروبات الغازية، ومدى آثارها على صحة القلب وزيادة خطر الوفاة، طبقًا لما ورد في صحيفة الديلى ميل.

وكشفت الدراسة عن أن تناول الحلوى والشيكولاتة والمشروبات الغازية قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والوفاة في منتصف العمر، حيث أجرى علماء جامعة أكسفورد دراسة علي نحو 116 ألف شخص، لتتبع عادات الأكل لمدة تصل إلى 15 عامًا وفحصوا آثار تلك العادات علي معدلات الوفيات والإصابة بالأمراض.

وتوصل الباحثون إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الشوكولاتة والمشروبات السكرية بانتظام، كانوا أكثر عرضة لزيادة الوزن والإصابة بأمراض القلب في منتصف العمر أكثر من الأشخاص الذين امتنعوا عن تناولها.

وأكدت الدراسة أن نظامين غذائيين يزيدان من خطر إصابة شخص ما بأمراض القلب، الأول هو اتباع نظام غذائي غني بالدهون المشبعة، ويشمل الشوكولاتة والزبدة واللحوم المصنعة بدلاً من الفاكهة الطازجة والخضراوات والألياف، والثاني يشمل الأطعمة التي تحتوي على السكريات المصنعة بما في ذلك المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة وسكر المائدة مع تجنب الجبن والزبدة عالية الدسم.

وتوصل الباحثون إلى أن أولئك الذين اتبعوا النظام الغذائي الأول كانوا أكثر عرضة بنسبة 7% للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في منتصف العمر، في حين أن المجموعة الثانية كانت أكثر عرضة بنسبة 4 %.

وأكدت الدراسة أن الأشخاص الذين يتناولون المزيد من الشوكولاتة والحلويات والأطعمة الدسمة والخبز الأبيض يكونوا ذكورًا، وتحت سن الستين، ومدخنين، مشيرة إلى أن الدهون المشبعة تسبب انسداد الشرايين، ما يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب.

وقد أشارت الأبحاث إلى أن السكريات المصنعة تزيد من ضغط الدم ويمكن أن تحفز الكبد على إدخال الدهون الضارة إلى مجرى الدم أيضًا.

جدير بالذكر أن حوالي 7.6 مليون شخص في بريطانيا يعانون من أمراض القلب، منهم 4 ملايين من الرجال والنساء حوالى 3.6 مليون، وفي الولايات المتحدة يبلغ الرقم 30.3 مليون.

وكشفت الدراسة عن أن السبب الرئيسي للوفاة في المملكة المتحدة يتمثل في أمراض القلب، حيث توفى واحد من كل أربعة رجال وواحدة من كل خمس نساء.

وأكد الباحثون أن تناول كميات أقل من الشوكولاتة والحلويات والزبدة والخبز قليل الألياف والمشروبات المحلاة بالسكر وعصير الفاكهة وسكر المائدة والمعلبات يمكن أن يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أو الوفاة خلال منتصف العمر.