شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل حال ثبوت إصابتك بفيروس كورونا؟.. تعرف على قائمة الممنوعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تحتاج جميع الحالات الإيجابية لكورونا إلى دخول المستشفى بل يمكن علاج معظمها في المنزل، بناءً على نصيحة الطبيب والمتابعة المستمرة للأعراض والحالة الصحية، ويقدم التقرير التالى كل ما تريد معرفته وما يجب القيام به عند ثبوت إيجابية حالتك للإصابة بفيروس كورونا وفقا لتقرير لموقع time now news.

ماذا تفعل عند إيجابية إصابتك بفيروس كورونا:

إذا كانت لديك أعراض خفيفة فيمكنك البقاء في المنزل وتلقي العلاج.

اعزل نفسك في غرفة منفصلة بها حمام ملحق.

إذا كنت تعاني من حمى منخفضة الدرجة يمكنك تناول الباراسيتامول.

افحص مستويات الحمى والأكسجين لديك على الأقل 10-15 مرة في اليوم يمكنك تعيين تذكير لذلك على هاتفك المحمول.

إذا كان مستوى الأكسجين بين 94-100 فلا داعي للقلق إذا انخفض إلى أقل من 94 فاتصل بطبيبك.

اتبع نظاما غذائيا سائلا سهل الهضم ، واشرب ما لا يقل عن 8-10 أكواب من الماء.

لا تفعل

-لا تأخذ أي أدوية بدون وصفة طبية إذا كان لديك أعراض خفيفة.

-إذا كانت الأعراض شديدة فابق على اتصال بطبيبك من وقت لآخر.

-إذا كان الحمل الفيروسي مرتفعًا فسوف تصاب بالحمى لمدة 5-7 أيام على الأقل وسيظهر مستوى الأكسجين لديك انخفاضًا لذا ، استمر في فحص مستوى الحمى والأكسجين.

-إذا كان مستوى الأكسجين ينخفض ​​باستمرار، فانتقل إلى المستشفى على الفور.

-لا تستخدم الإنترنت في الحصول على الوصفات الطبية وتناول الدواء بدلا من ذلك ، تحدث إلى طبيب الأسرة الخاص بك.

-إذا ساءت الأعراض، أدخل المستشفى .

-لا تتناول العلاج في المنزل إذا كانت الأعراض شديدة.