احذروا التثاؤب المتكرر أثناء النهار … قد يدل على وجود مرض خطير

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 26 أبريل 2021 07:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

غالبا ما يتثاءب الشخص الذي يعاني من قلة النوم أو التعب والإرهاق الجسدي لعدة مرات في اليوم، لكن هل تساءلتفيما إذا كان التثاؤب المتواصل والمتكرر أثناء فترة النهار يمكنأن يكون لأسباب أخرى قد تعني إصابتك بأمراض تتطلب العلاج.

أخبرت طبيبة الأعصاب الروسية، أولغا غولوبنسكايا، عن الأمراض التي يمكن الإصابة بها إذا كان الشخص يعاني من التثاؤب المتكرر طوال فترة النهار، بحسب المجلة الطبية “ميديك فوروم رو” الروسية.

وقالت غولوبنسكايا: “إنه إذا ظهرت بعض الأعراض المصاحبة للتثاؤب المتكرر، فإنه بالفعل أمر خطير”.

وتابعت: “إذا بدأ الشخص فجأة بالتثاؤب أثناء النهار طوال الوقت، فقد يشير هذا إلى وجود أمراض خطيرة تستدعي الذهاب إلى الطبيب، فهذا إشارة من الجسم حول اضطراب الصحة”.

وأوضحت الطبيبة أن “التثاؤب المتكرر خلال فترة النهار ولمدة طويلة من اليوم، يمكن أن تكون علامة على الإصابة بالاضطرابات النفسية مثل العصاب (نوع من أنواع الخوف) و الاكتئاب وكذلك قصور القلب”.

كما ذكرت الطبيبة، أن بعض الأعراض التي تدل على الإصابة بأمراض غير ظاهرة يمكن اكتشافها إذا تكرر التثاؤب واستمر لفترات من اليوم، وهي:

– الخمول وفقدان القوة.

– انخفاض مستوى الذاكرة.

– ضعف التركيز.

– الشرود الذهني.

– صداع الرأس.

– تدهور المزاج والضغط.

وقالت الطبيبة: “إنه إذا وجدت هذه الأعراض مجتمعة في شخص يتثاءب باستمرار في النهار فهذا سبب جاد لاستشارة الطبيب والكشف عن الحالة الصحية فورا”.