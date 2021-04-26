شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تخفض سن الأشخاص ذوى أولوية الحصول على لقاح كورونا لـ 44 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت هيئة الخدمات الصحية الوطنية فى بريطانيا، اليوم، أن الأشخاص الذين يبلغون من العمر 44 عامًا في إنجلترا مدعوون الآن لحجز لقاحات فيروس كورونا، حيث سيتلقى حوالي نصف مليون شخص في الفئة العمرية رسالة نصية تدعوهم إلى الحصول على اللقاح من خلال خدمة الحجز البريطانية، بعد أن كانت الأولوية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، بحسب موقع جريدة "مترو" البريطانية.

ويأتى ذلك مع استمرار الإطلاق السريع لبرنامج التطعيم في المملكة المتحدة مع إعطاء ما يقرب من 650 ألف جرعة في آخر 24 ساعة، وهذا يعني أنه تم الآن إعطاء أكثر من 33.5 مليون جرعة أولى و 12.5 مليون جرعة ثانية للبريطانيين .

ومن المتوقع دعوة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 43 عامًا لإعطائهم اللقاح في الأيام المقبلة.

وهناك أيضًا آمال في أن يتم تلقيح الأشخاص في الثلاثينيات من العمر "في غضون أيام"، كما تم إصدار مقطع فيديو حكومي جديد يحث الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا على تلقي دعوات اللقاحات الخاصة بهم.

وتم بالفعل تطعيم بعض الشباب الذين يعانون من أمراض مزمنة أساسية والأطباء والتمريض في الخطوط الأمامية لمكافحة كورونا قبل الآخرين في الفئة العمرية.

وقال السير سيمون ستيفنز الرئيس التنفيذي لـ هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS England: "إعطاء اللقاحات للفئات العمرية المختلفة بسيطة وفعالة وتوفر حماية حيوية ضد فيروس كورونا."