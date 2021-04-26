شكرا لقرائتكم خبر عن «استشاري أمراض قلب» يحذر من تناول القهوة على الإفطار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذر الدكتور خالد النمر، ‏‏‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، من خطأ تناول القهوة على الإفطار بدلاً من الماء. وقال “النمر” عبر حسابه على “تويتر”: “ابدأ فطورك في رمضان بكوب ماء وليس بفنجان قهوة”. وأرجع السبب في ذلك إلى أن القهوة تزيد الجفاف ولا تعطي الجسم حاجته من الماء.

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