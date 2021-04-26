إيطاليا تُعيد فتح دور السينما بعد تخفيف القيود

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعاد عدد لا حصر له من دور السينما في إيطاليا فتح أبوابها، الإثنين، بعد إغلاق استمر لمدة شهر على خلفية إجراءات السيطرة على كورونا.

واحتفلت سينما "بيلتريده" في ميلانو بإعادة فتح أبوابها في وقت مبكر صباح الإثنين، بعرض الفيلم الكوميدي "كارو دياريو" للمخرج ناني موريتي.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (انسا) أن التذاكر بيعت بالكامل، ولم يسمح بدخول السينما سوى لعدة عشرات من المشاهدين، وكان ارتداء الكمامات والحفاظ على حد أدنى من المسافة بين الحاضرين إلزاميا.

وخففت الحكومة في روما القيود المفروضة على دور العرض والمسارح ودور الأوبرا وقاعات الحفلات الموسيقى في المناطق ذات معدلات الإصابة المعتدلة بفيروس كورونا اعتبارا من 26 نيسان/أبريل، غير أن المنتقدين حذروا من مخاطر فتح المؤسسات الثقافية.