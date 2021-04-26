صحة ورشاقة

السعودية تحذر: نرصد زيادة في حالات كورونا النشطة والحرجة

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت وزارة الصحة رصد زيادة في أعداد الحالات النشطة والحرجة، داعيةً الجميع إلى المبادرة للحصول على لقاح .

وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (958) حالة مؤكدة، وتعافي (1047) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9657) حالة منها (1290) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في السعودية بلغ (413174) حالة، كما بلغ عدد حالات التعافي (396604) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (13) حالة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6913) حالة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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