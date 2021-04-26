السعودية تحذر: نرصد زيادة في حالات كورونا النشطة والحرجة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت وزارة الصحة السعودية رصد زيادة في أعداد الحالات النشطة والحرجة، داعيةً الجميع إلى المبادرة للحصول على لقاح كورونا.

وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (958) حالة مؤكدة، وتعافي (1047) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9657) حالة منها (1290) حالة حرجة.



وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في السعودية بلغ (413174) حالة، كما بلغ عدد حالات التعافي (396604) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (13) حالة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6913) حالة.