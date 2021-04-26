شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مخطط شبكية العين ERG ولماذا يطلبه الطبيب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الرؤية نتيجة للإشارات الكهربائية التي تنتقل بين شبكية العين وجزء الدماغ المرتبط بالرؤية (القشرة القذالية)، ومن الاختبارات التي قد يطلبها الطبيب لفحص العين، اختبارات مخطط شبكية العين ERG لمعرفة مدى جودة إرسال مسار العصب البصري هذا الإشارات الكهربائية اللازمة للرؤية، وتقيس هذه الاختبارات النشاط الكهربائي الذي يحدث في عينك عندما تنظر إلى شيء ما، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" تعرف على مخطط شبكية العين ERG ولماذا يطلبه الطبيب، وفقاً لموقع " healthlinkbc".

وتشمل مخطط شبكية العين ERG اختبارات مختلفة تقيس مدى جودة عمل الشبكية، يمكن أن يساعد في التحقق من وجود أمراض شبكية العين، قد تساعد الاختبارات أيضًا في تشخيص وتقييم أنواع مختلفة من مشاكل الرؤية وصحة العين.

مخطط كهربية شبكية العين (ERG)

يقيس تخطيط كهربية الشبكية (ERG) الاستجابة الكهربائية لشبكية العين أثناء النظر إلى أنماط مختلفة أو ومضات من الضوء يمكن أن يتحقق اختبار AnERG من أمراض الشبكية ومشاكلها.

يمكن لـ ERG كامل المجال التحقق من مدى جودة عمل شبكية العين بالكامل يختبر ERG متعدد البؤر جزءًا فقط من شبكية العين يمكن أن يتحقق هذا من أمراض البقعة وفقدان البصر المركزي.

يختبر مخطط كهربية العين (EOG) مدى جودة عمل التيارات الكهربائية في العين بأكملها يتم إجراؤه للتحقق من بعض مشاكل العين والشبكية.