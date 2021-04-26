رجيم مذهل للتخسيس ببرنامج الخبز والاناناس 

بيروت - نادين محمد - من الممكن اتباع طريقة رجيم مذهل للتخسيس السريع. فهذا امر غير صعب وخصوصاً في حال تم تطبيق برنامج حمية مؤقتة تسرع عملية نحت الجسم وحرق الدهون التي تتراكم في مناطق الجسم المختلفة. وفي هذه الحالة مثلاً ينصح بتطبيق رجيم الخبز والاناناس الذي يساعد على انقاص ما لا يقل عن كيلوغرام ونصف في 3 ايام فقط.

برنامج الرجيم

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تعتبر حمية الخبز والاناناس طريقة رجيم مذهل للتخسيس في 3 ايام فقط. ومن المهم بعد الانتهاء منها الحرص على اتباع برنامج غذائي صحي خال من الدهون والسكريات مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام. والافضل عدم تطبيق الحمية لمدة اطول لأن هذا يمكن ان يسبب حدوث النقص في بعض المغذيات.

اليوم الاول





الفطور. قطعة متوسطة الحجم من الخبز المصنوع من الخبز الكامل، شريحتان من الاناناس.

الغداء. قطعة من اسكالوب الدجاج المشوي مع القليل من البروكولي المشوي في الفرن، شريحتان من الاناناس.

العشاء. شريحتان متوسطتا الحجم من لحم السلمون المشوي مع القليل من الخس، قطعة من الخبز المصنوع من القمح الكامل، شريحتان من الاناناس.



اليوم الثاني

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الفطور. كوب من اللبن الزبادي الطبيعي غير المحلى والخالي من الدسم، قطعة متوسطة الحجم من الخبز المحمص المصنوع من الخبز الكامل، شريحتان من الاناناس.

الغداء. 200 غ من لحم الدجاج المشوي مع القليل من الخس، قطعة من الخبز المصنوع من القمح الكامل، شريحتان من الاناناس.

العشاء. طبق من الشوربة المصنوعة من دون دسم، قطعة صغيرة من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، شريحتان من الاناناس.



اليوم الثالث

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الفطور. قطعة متوسطة الحجم من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، شريحتان من الاناناس، كوب قهوة من دون سكر.

الغداء. طبق متوسط الحجم من لحم صدر الدجاج المشوي مع الخضار المطهوة على البخار، شريحتان من الاناناس.

العشاء. طبق خضار مشوية او مطهوة على البخار، قطعة متوسطة الحجم من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، شريحتان من الاناناس. ومن الممكن ان تضاف الى مختلف الاطباق صلصة تحتوي على عصير الليمون وزيت الزيتون.

لكن يجب الانتباه الى عدم استهلاك كمية كبيرة من الاناناس في حال تناول ادوية مضادة للتجلط الدموي. فهو يحتوي على البروميلين الذي يعمل على زيادة دفق الدم.

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من المهم الحرص على اعتماد طريقة رجيم مذهل للتخسيس بالخبز والأناناس. فهذا النوع من الفواكه يحتوي على الكثير من المغذيات المفيدة.

- يساعد عصيره على الحد من تراكم الدهون الضارة في الجسم.

- يحتوي على الكالسيوم والبوتاسيوم والفيتامينين A وC.

- يعتبر مصدراً مهماً للألياف والبروميلين الذي يعمل كمضاد للالتهابات. ولهذا من الممكن الاستفادة منه لتأمين سرعة علاج الجراح والتهاب المفاصل التي يعاني منها الرياضيون غالباً.

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- يمكن ان يساهم تناول الاناناس في الحد من خطر المعاناة من امراض القلب والشرايين.

- أظهرت دراسة اجريت في العام 2015 ان استهلاك هذا النوع من الفواكه يمكن ان يجنب خطر الاصابة بإعتام عدسة العين الذي قد يحدث مع التقدم في السن.

ولهذا من المهم الحرص على اتباع رجيم مذهل للتخسيس ببرنامج الخبز والاناناس. ومن الافضل لهذه الغاية تناول الخبز الكامل وممارسة التمارين الرياضية بانتظام فضلاً عن شرب ما لا يقل عن ليترين من الماء يومياً وعن النوم لما لا يقل عن 7 الى 8 ساعات ليلاً.





