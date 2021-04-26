طرق تأخير الدورة الشهرية في رمضان بوصفات طبيعية 

بيروت - نادين محمد - تبحث الكثيرات عن طرق تأخير الدورة الشهرية في رمضان. ويهدف هذا غالباً الى عدم الرغبة في التوقف عن الصوم لهذا السبب الشرعي. ومن المهم في هذه الحالة استشارة الطبيبة الاختصاصية لتبيان حقيقة ما يمكن فعله من دون حدوث اي اعراض جانبية. كذلك من المفيد الاعتماد على بعض الوصفات الطبيعية التي يمكن تحضيرها في المنزل. ولهذا يجب توفير مكونات تعتبر من افضل طرق تأخير الدورة الشهرية في رمضان.

وصفات لتأخير الدورة



تعتبر الوصفات الطبيعية من اكثر طرق تأخير الدورة في رمضان فاعلية. وهذه ابرزها.

العدس

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من اجل الاستفادة من هذا المكون من المفيد تحضير شوربة العدس وتناولها خلال وجبة الافطار يومياً قبل حلول موعد الدورة.

المقادير

كمية كافية من حبوب العدس

كمية كافية من الماء

بصل

القليل من الملح والفلفل الحلو

الطريقة

1 يتم سلق البصل للحصول على وجبة خفيفة.

2 يسلق العدس وعندما ينضج يضاف اليه البصل والملح والفلفل الحلو.

3 توضع المكونات في الخلاط حتى تتحول الى مزيج ناعم. ومن الممكن تناول هذا الطبق يومياً من اجل الحؤول دون حدوث نزف الدورة وتأجيل ذلك قدر الامكان.

التمر الهندي



من المفيد تناول شرابه طازجاً لأيام عدة لأن هذا يساعد على تأخير موعد الدورة ايضاً.

المقادير

15 غ من بذور التمر الهندي

260 ملغ من الماء

الطريقة

1 يوضع الماء على النار حتى الغليان.

2 ينزع الماء عن النار وتضاف اليه بذور التمر الهندي. يترك الخليط ليهدأ لمدة 5 دقائق.

3 يصفى الماء ويترك بعد هذا ليبرد وهو ما يساعد على تأجيل الدورة لأيام عدة.

الجيلاتين



المقادير

عبوة من الجيلاتين

كوب من ماء الشرب الدافئ

الطريقة

1 يضاف محتوى عبوة الجيلاتين في كوب الماء.

2 يمكن تناول كمية من المزيج بحسب مدة التأخير المطلوبة للدورة.

البقدونس



المقادير

أوراق بقدونس

كوب من ماء الشرب

الطريقة

1 تغسل اوراق البقدونس جيداً وتقطع.

2 يوضع الماء على النار حتى يغلي.

3 تضاف اليه اوراق البقدونس ويترك الخليط لمدة 20 دقيقة على نار هادئة.

4 ينزع الخليط عن النار بعد مرور هذه المدة. تتم تصفية الماء ويضاف اليه القليل من العسل ويتم تناول كوب او اثنين منه يومياً.

الليمون والماء



المقادير

حبة ليمون واحدة

كوب ماء

الطريقة

1 تغسل حبة الليمون وتقطع الى نصفين.

2 يعصر كل قسم في كوب الماء.

3 يمكن تناول المشروب مرة او مرتين يومياً قبل موعد الدورة. لكن الافضل عدم المبالغة في هذا من اجل عدم الشعور بالالم مع حلول الدورة بعد ذلك.

خل التفاح



المقادير

3 الى 4 ملاعق صغيرة من خل التفاح

كوب ماء

القليل من العسل

الطريقة

1 يتم مزج خل التفاح مع الماء.

2 يضاف العسل من اجل تحلية الطعم.

3 من اجل تأجيل موعد الدورة من المفيد شرب القليل منه من مرتين الى 3 مرات يومياً لمدة 4 ايام.

والى جانب اعتماد طرق تأخير الدورة الشهرية في رمضان بفعالية من المهم الامتناع عن تناول المأكولات التي تسبب تدفق الدم ومنها تلك الحارة. كما من الضروري الحرص على تجنب اسباب الضغط العصبي من خلال اتباع التقنيات التي تساعد على ذلك مثل تمارين الاسترخاء والتنفس.

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