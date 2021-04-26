شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفوائد الصحية للخيار.. منها يقاوم حب الشباب ويحسن الهضم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الخيار لا غنى عنه في أي بيت فعلى سواء استخدامات في الأكلات أو مستحضرات التجميل، كما يحتوي الخيار على، فيتامينات، معادن، أحماض دهنية، أحماض أوميجا 6 الدهنية، مغنيسيوم، فيتامين سي، إي ، بوتاسيوم، وفى التقرير نكشف عن فوائد صحية للخيار، وفقاً لموقع "girliciousbeauty"

الفوائد الصحية الخيار يحمي من أشعة الشمس فوق البنفسجية وحروق الشمس

يحمي البشرة من أشعة الشمس فوق البنفسجية، ويساعد في التخلص من الاحمرار والطفح الجلدي.

بشرة متوهجة

يحتوي الخيار على توكوفيرول وتوكوترينيل، وهما يحاربان الجذور الحرة التي تتلف خلايا الجلد، ويصلحان البشرة الباهتة والجافة ويعطيان بشرة رطبة، كما تمنح الأحماض الدهنية الموجودة في زيت الخيار بشرة رطبة، كما يحتوي على فيتامين ب 1 وسي ، الذي يزيل سموم مسام الجلد.

يحارب حب الشباب

يحتوي الخيار على حمض اللينوليك وأحماض أوميجا 6 الدهنية التي تقاوم حب الشباب، كما يفتح المسام ويزيل سموم البشرة ويزيل الدهون الزائدة ويمنع الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء.

يعالج الإمساك

يحتوي الخيار على خصائص ملينة، ويعالج مشاكل الجهاز الهضمي، ويخفف من لحظات الأمعاء، ويعالج القرحة، ويعالج الإمساك، للمرضى الذين يعانون من القرحة الشديدة.

يحسن الهضم

يخفف من الالتهابات ويعزز الهضم، يمكن وضعه على الصدر والبطن قبل تناول الوجبة.