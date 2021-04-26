شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تخطط لإدراج «إدمان ألعاب الفيديو» ضمن التصنيف الدولي للأمراض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تخطط وزارة الصحة الروسية، تخطط لإدراج الإدمان على ألعاب الفيديو، في التصنيف الدولي للأمراض.

وذكرت أولغا كوبياكوفا مديرة المعهد المركزي للدراسات العملية لتظيم ورقمنة الرعاية الصحية بوزارة الصحة الروسية، أنه يجب على روسيا التحول إلى الإصدار الحادي عشر الجديد من التصنيف الدولي للأمراض، وذلك بحلول عام 2025. وبعد ذلك سيستمر سريان مفعول التصنيف القديم خلال عامين لاحقين، بهدف تجنب فقدان المعطيات والأرقام.

في التصنيف الدولي للأمراض الجديد، تمت إضافة كذلك، اضطرابات الجهاز المناعي، وأمراض الدم والأعضاء المكونة للدم، واضطرابات دورة النوم والاستيقاظ، والأمراض المتعلقة بالصحة الجنسية.

في عام 2018، أدرجت منظمة الصحة العالمية إدمان ألعاب الفيديو في قائمة الأمراض المعتمدة من قبلها. وترى المنظمة أن هذا الإدمان يؤدي إلى الإجهاد، والاضطراب في المجالات الشخصية والعائلية والاجتماعية والتعليمية والمهنية، وغيرها من مجالات الحياة المهمة.