467 إصابة جديدة و9 وفيات بكورونا في ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الإثنين، تسجيل 467 إصابة جديدة بكورونا، و9 حالات وفاة، وشفاء 517 شخصًا، خلال 24 ساعة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 181 إصابة و375 حالة شفاء، فيما لم تشهد أية حالات وفاة.

وأضافت أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 175 ألفًا و753 شخصًا، بينهم 11 ألفًا و588 حالة نشطة، ووفاة 3005 أشخاص.





وكانت السلطات الصحية في ليبيا، أعلنت اكتشاف حالات إصابة بالسلالة البريطانية من فيروس كورونا في البلاد، بعد الكشف على عينات عشوائية موجبة لفيروس كورونا.



وأشارت إلى أن النوع الجديد الذي ظهر لأول مرة في ليبيا، يتميز بسرعة الانتقال ونشر الإصابة في المجتمع، محذرة من عواقب وخيمة في ظل ما تشهده البلاد من تراخٍ وعدم التزام بتنفيذ التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية.