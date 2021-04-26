فوائد الكينوا .. تنقص الوزن وتحارب الشيخوخة 

بيروت - نادين محمد - يُعد الكينوا، الذي يُطلق عليه غالبًا "سوبرفوود" أو "حبوب فائقة"، أحد أكثر الأطعمة الصحية شيوعًا في العالم. الكينوا نبات مزهر يزرع لبذوره الصالحة للأكل. لذلك، عندما نشير إلى فوائد الكينوا ، فإننا نعني فوائد بذورها. لأن البذور هي ما نستخدمه بشكل عام.

البذور خالية من الغلوتين. يشبه تكوين الكينوا القمح أو الأرز عند طهيه. إنه مصدر ممتاز للبروتين (مصدر كامل ، لأنه يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة). كما أنه يحتوي على كمية جيدة من الألياف والمعادن.

اقرئي أيضا : تناول الكينوا يساعدك على الاستمتاع بصحة أفضل

ما هي فوائد الكينوا؟

​

1. يعزز تخسيس الوزن

الكينوا غنية بالألياف، أعلى بكثير من معظم الحبوب والبذور. على الرغم من أن جزءًا كبيرًا من الألياف في الكينوا غير قابل للذوبان ، إلا أنه لا يزال يحتوي على كمية مناسبة مفيدة للوزن، يحتوي كوب واحد من البذور على 2.5 جرام من الألياف القابلة للذوبان - والتي ، حسب الدراسات ، تساعد على إنقاص الوزن.

​

​

2. يمنع هشاشة العظام

دعونا نحطم الأسطورة الشائعة - أن الأفراد فوق الخمسين عامًا فقط هم من يهتمون حقًا بصحة العظام. في الواقع ، يجب أن يهتم الجميع بصحة عظامهم. بغض النظر عن أعمارهم.

نظرًا لأن الكينوا غنية بالمغنيسيوم ، فهي تعمل بشكل رائع لصحة العظام. يلعب المعدن دورًا في تكوين العظام. الكينوا غنية أيضًا بالبروتين (يحتوي الكوب الواحد على 9 جرامات منه) ، وهي مادة مغذية تعمل بمثابة لبنة لبناء العظام. والأهم من ذلك ، أنه يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة التي لا يستطيع الجسم إنتاجها بمفرده ، والتي لها دور يلعبه في هذا الجانب.

3. يحمي القلب

الألياف القابلة للذوبان هي ما يجعل الكينوا طعامًا رائعًا لقلبك. تتحد الألياف القابلة للذوبان مع الأحماض الصفراوية في الكبد وتنتج مادة شبيهة بالهلام تفرز في أمعائك. يستخدم كبدك بعض الكوليسترول في جسمك لإنتاج هذه الأحماض الصفراوية. عندما تنضب المخازن ، يسحب الكبد الكوليسترول من الدم لإنتاج هذه الأحماض. ببساطة ، الكينوا تحفز الكبد بطريقة ما لاستخراج الكوليسترول من الدم.

​

4. يحسن صحة الجلد

الكينوا غنية بفيتامينات ب ، والمغذيات التي تساعد في علاج البقع العمرية والحالات الأخرى المتعلقة بتصبغ الجلد عن طريق تقليل ترسبات الميلانين الداكنة في الجلد. ويتفاعل فيتامين ب 12 الموجود في الكينوا مع فيتامينات ب الأخرى للحفاظ على بشرة صحية.

يحتوي الكينوا أيضًا على مادة التيروزيناز والإنزيمات التي تقلل التصبغ والمشاكل المرتبطة به. ويساعد فيتامين ب 3 الموجود في الكينوا ، في علاج حب الشباب. يهدئ المناطق الحمراء والملتهبة التي غالبًا ما ترتبط بظهور حب الشباب.

يحتوي الكينوا على فيتامين أ ، وهو أمّ جميع الفيتامينات عندما يتعلق الأمر بتأخير علامات الشيخوخة، يقلل الخطوط الدقيقة ويجعل بشرتك تبدو شابة.

5. يحارب الالتهابات

​

تقلل فيتامينات ب الموجودة في الكينوا من مستويات الهوموسيستين (هرمون التهابي) في الجسم. والأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أن هضم الألياف في الكينوا (والألياف بشكل عام) يطلق مادة الأسيتات، والتي تنتقل بعد ذلك إلى الدماغ وتدفعنا نحو التوقف عن تناول الطعام. المنطق بسيط، إذا كنت تأكل أقل ، فمن غير المرجح أن تتناول الأطعمة المسببة للالتهابات.