شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة استخدام منظار في التخلص من كيس كبير في بنكرياس مريض بدون جراحة بطنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، نجاح فريق طبى فى علاج مريض يعانى من التهاب بنكرياسى مزمن، حيث تم لأول مرة استخدام منظار الموجات فوق الصوتية فى التخلص من كيس كبير فى بنكرياس المريض بدون جراحة.

أشاد الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب بطنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بالفريق الطبى الذى شارك فى اجراء المنظار ونجاحه فى علاج المريض دون تدخل جراحى، وأكد حرصه على دعم المستشفيات الجامعية وتوفير أحدث الاجهزة الطبية لتقديم خدمات طبية للمرضى بجودة عالية.

وأوضح الدكتور محمد البديوى مدير مستشفى الباطنة الجامعى بطنطا، أنه فور استقبال الحالة تم عمل كل الفحوصات الطبية اللازمة فى أسرع وقت ممكن وتجهيز المريض لعمل منظار بوحدة المناظير ، وتوفير كل الإمكانيات لعمل مثل هذه الحالات النادرة.

حيث تم تصفية الكيس عن طريق تركيب دعامة تصل بينه وبين المعدة وذلك باستخدام منظار موجات فوق صوتية ، موضحًا ان هذه أول مرة فى جامعة طنطا يتم فيها عمل هذا المنظار .