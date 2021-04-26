شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يجب عليك تناول الكيوى بالقشر؟ اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكيوى الفاكهة ذات اللب الأخضر والجلد البنى المشعر ليست فقط لذيذة جدًا، ولكنها أيضًا صحية جدًا، فعلى سبيل المثال، فاكهة الكيوي عبارة عن قنابل فيتامين حقيقية فهي غنية بفيتامين سى وتحتوى على البوتاسيوم، ومع ذلك إذا كنت ترغب فى تحقيق الاستفادة الكاملة من الفوائد الصحية لفاكهة الكيوى تناولها بالقشر، وفقًا لما ذكره موقع "Health Net".

- كيف تتناول فاكهة الكيوى بقشرها ؟

نعلم جميعًا أنه من الأفضل عدم تقشير التفاحة نظرًا لأن القشر يحتوى على معظم الفيتامينات، ومع ذلك من الصعب تصديق أنه من الأفضل عدم تقشير فاكهة الكيوى، ولكن فى الحقيقة أن الكيوى مثل التفاح معظم فوائدها تتركز فى القشرة، نعم هذه الطبقة المشعرة حول اللحم الأخضر مفيدة جدًا لك، ولكن كيف ستجعل هذه القشرة صالحة للأكل؟

فوائد قشر الكيوى

يعتبر لب فاكهة الكيوي صحى للغاية لكن القشرة مفيدة لك أيضًا، فهى غنية بالألياف المفيدة للهضم وهذه الألياف لها أيضًا تأثير إيجابى على مستويات الكوليسترول كما تحتوى قشرة الكيوى على الكثير من فيتامين C وأيضًا فيتامين E، كما يعمل قشر فاكهة الكيوى كملين طبيعى وتنظيم الأمعاء، ومع ذلك لا يرغب الكثير من الناس تناول تلك البشرة المشعرة لأنها ليست جيدة المذاق، لذلك من الممكن تمشيط الشعر عن القشرة وشطفها جيدًا قبل تناولها لتحقيق أقصى استفادة منها.