تجارب الأمهات للحمل بولد

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 26 أبريل 2021 11:35 صباحاً - "أمنيتي الوحيدة حين تزوجت أن أصبح أما لولد حتى أحقق أمنية زوجي، لكن في كل مرة أحمل يكون الجنين أنثى فتخيب آمالي" ... "زوجي ومعظم أهله يحبون الذكور ويجرحونني بالكلام، وأنا عاجزة تماماً عن تحقيق رغبتهم.. وأخاف على زواجي من الانهيار! "..الشكوى تتردد على ألسنة كثير من الزوجات، بالأمس كان حلم كل عروسة باليوم الذي ستصبح فيه أماً، وترى طفلها وتعتني به، من دون اهتمام بـ ..نوع الجنين، فهي تريده بصحة جيدة وكفى..ولكن في بعض مجتمعاتنا مازالت ثقافة الذكورة مهيمنة، وأصبح عدم إنجاب الذكر مشكلة العديد من الزوجات...لتصبح أمنية كل زوجة وزوج إنجاب ولد. في هذا التحقيق تتحدث معنا الدكتورة سعيدة عبد الرازق أستاذة أمراض النساء والولادة عن المشكلة وما وصل إليه العلماء بهذا الشأن وإن كانت تعتقد أن الأمر في النهاية بيد الله وحده

التجارب الناجحة

إنجاب ولد يتوقف على تحديد موعد التبويض بدقة

أثبتت التجارب أن احتمالات إنجاب ولد تزداد إذا اتبعتِ النصائح التالية:

تحديد موعد التبويض بدقة حسب موعد الدورة الشهرية من كل شهر، ويكون موعد التبويض أكثر دقة إذا كانت الدورة منتظمة، إذ تكون أيام التبويض عادة في اليوم 14 و15 و16 من الدورة الشهرية

تناول أطعمة محددة مما يزيد من فرصة الحمل بالولد، ..كالموزوالسبانخ والمكسرات والتوابل والسمسم واللحوم الحمراء

على الزوجة الإكثار من تناول الأطعمة المالحة وتجنب الأطعمة الحمضية ومنتجات الألبان، ويفضل أن يتناول الزوج القهوة..كوب يوميا

العلم في خدمة رغبة الوالدين

3سيدات من بين 10 يتم نجاح عمليات الإخصاب الخارجي بعد تحديد نوع الجنين

نسبة نجاح عمليات الإخصاب الخارجي بعد تحديد نوع الجنين لا تزيد عن 30%؛ أي أن ثلاث سيدات من بين 10 ينجحن في إنجاب طفل سليم منذ مراحل حمله الأولى.

أكثر وسائل تحديد نوع الجنين

السعرات الحرارية العالية تساعد في إنجاب الذكر

تشير دراسات علمية إلى علاقة الغذاء الذي تتلقاه المرأة وإمكانية إنجاب نوع معين من الأطفال..ولد أم بنت؛ يرتبط بتناول المرأة لوجبات غذائية ذات سعرات حرارية منخفضة مما يزيد من احتمال إنجابها لمولود أنثى، والعكس تناولها لوجبات غذائية ذات سعرات حرارية عالية من شأنه أن يجعلها تنجب مولوداً ذكر

الحمية الغذائية لإنجاب الذكور

زيادة نسبة الصوديوم والبوتاسيوم في الغذاء..يستبعد الحيوان المنوي الأنثوي

كما وجد أن زيادة نسبة الصوديوم والبوتاسيوم في الغذاء وانخفاض نسبة الكالسيوم والمغنيسيوم، يحدث تغييرات على جدار البويضة لتنتج الذكر أو الأنثى

لذا فإن النساء اللاتي يفضلن الطعام المالح والطعام المحتوي على نسبة بوتاسيوم عالية كعصير البرتقال والموز، ينجبن الذكور، بينما النساء اللاتي يفضلن الحليب ومشتقاته ؛ فإنهن ينجبن على الأغلب إناثا

توقيت الجماع من الوسائل المعمول بها لتحديد جنس الجنين، إذا كان الجماع في نفس وقت الإباضة

ومن عيوب هذه الطريقة، أن تحديد موعد الإباضة بدقة صعب لحد ما؛ لأنه يختلف من زوجة لأخرى، وقد يختلف من شهر لآخر عند المرأة نفسها.

عن علامات الحمل بولد

لا يمكن التنبؤ بنوع الجنين من دون الكشف الطبي والأشعة التليفزيونية

لا يوجد أعراض أكيدة للحمل بولد، ورغم كل محاولات واجتهادات النساء إلا أنه لا يمكن التنبؤ بشكل قاطع بنوع الجنين سواء الحمل بولد أو الحمل ببنت بدون الكشف الطبي والأشعة التليفزيونية بعد الشهر الثالث من الحمل

هل تظهر أعراض الحمل بولد عن طريق البول؟

بعض النساء يلجأن لعمل اختبار منزلي بالبول عن طريق إحضار كوب زجاج شفاف ووضع كمية من ملح الطعام بداخلة ووضع كمية من البول ثم تملأ نصف الكوب فإذا ظهرت فقاقيع على سطح البول وتعكر لون البول يكون الحمل بولد

حبوب وعقاقير مساعدة

وهناك مجموعة من الحبوب والعقاقير الطبية التي تزيد من فرصة الحمل بمولود ذكر، والتي يجب تناولها قبل فترة من حدوث الحمل، وتتمثل هذه الحبوب في الآتي:

تناول مكملات حمض الفوليك يومياً قبل فترة الحمل بثلاثة أشهر على الأقل، وهذا الأمر قد أثبتت فعالية في العديد من الحالات

تناول الفيتامينات اللازمة للجسم وخاصة فيتامين ب وفيتامين سي، التي تساهم بشكل كبير في المحافظة على أعلى مستوى من هرمون البروج سترون في الجسم

أعراض الحمل بولد

أعراض الحمل بولد كثيرة ومتنوعة

كثرة الهلات السوداء حول منطقة العين

كبر حجم الأنف مقارنة بفترة ما قبل الحمل

لون البول يصبح داكن مائلا للاحمرار عن الحمل بأنثى

ظهور دوالي زرقاء حول البطن أسفل منطقة السرة

كبر حجم الثدي الأيمن عن الثدي الأيسر

يأتي الو حام متأخرا عند السيدات الحوامل بولد مقارنة بالحوامل بأنثى

زيادة نمو الشعر بسرعة وكثافة أكثر

انخفاض البطن إلى الأسفل

حدوث تشققات في الأقدام والأيدي

الغثيان الصباحي لدى النساء الحوامل بذكر أقل من الحوامل بأنثى