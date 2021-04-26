سوني تطلق إصدارها الخاص من سماعة الرأس WH-1000XM4.. مواصفات

محمد الفلاح - الإثنين 26 أبريل 2021

أطلقت شركة سوني إصدارها الخاص Silent White Edition من سماعة الرأس WH-1000XM4 اللاسلكية.



وأوضحت الشركة اليابانية أن سماعة الرأس من نوع Over Ear الجديدة تعتبر واحدة من أفضل وأشهر الموديلات المزودة بتقنية إلغاء الضوضاء Noise Cancelling من هذا التصميم.

وتعتمد سماعة الرأس WH-1000XM4 على تقنية البلوتوث وتقنية إلغاء الضوضاء، كما أنها تستقر بشكل مريح على الرأس وتوفر صوتا بجودة فائقة، وأكدت الشركة اليابانية على طرح الإصدار Silent White Edition الجديد بأعداد محدودة وبنفس التجهيزات التقنية لسماعة الرأس المتوفرة باللون الأسود والفضي.

وأشارت سوني إلى أنها قامت بتطوير درجة اللون الأبيض الجديدة للإصدار Silent White Edition للتأكيد بصريا على مفهوم الاستماع فائق النقاء وبدون تشويش.

ومن المقرر طرح السماعة الجديدة في الأسواق العالمية خلال آيار/مايو المقبل بمناسبة مرور 75 عاما على إنشاء الشركة اليابانية، وعلى عكس موديلات WH-1000XM4 ذات اللون الأسود والفضي، فإن الإصدار الخاص WH-1000XM4 Silent White Edition يمتاز بطلاء لامع لؤلؤي يمنحه إحساسا بالعمق ولمسة فاخرة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن طبقة الطلاء الإضافية تجعل سماعة الرأس اللاسلكية أقل حساسية للاتساخات وتحمي اللون الأبيض فائق الجودة، ويشتمل الإصدار الخاص على نفس المحلقات التكميلية المتوفرة للإصدار الأساسي بما في ذلك حقيبة الحمل والكابل، الذي يتناغم بشكل مثالي مع سماعة الرأس ذات اللون الأبيض.