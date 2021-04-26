شكرا لقرائتكم محمد رمضان أيضا وأيضا..مخرج "موسى" يدخل خط الأزمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يبدو أن الحظ لا يحالف هذه الأيام النجم المصري محمد رمضان بسبب كثرة الجدل الذي يحوم حوله خصوصاً خلال الآونة الأخيرة.

فعقب أزمة الطيار الراحل والمهاترات بينه وبين الإعلامي عمر أديب، ظهرت أزمة الفنان الراحل اسماعيل ياسين أمام "النمبر ون"، بعدما أثار مسلسل "موسى" الجدل في الحلقة 12، حين ظهر رمضان مع شاب يجسد شخصية الفنان الراحل اسماعيل ياسين، ودار بين الاثنين حواراً اعتبره كثيرون غير لائق، ما دفع عائلة القامة المصرية إلى التدخل معربة عن غضبها.

شوفوا وابقى احكموا.. مخرج العمل يتدخل

إلا أن هذا الجدل دفع بمخرج العمل للخروج عن صمته، وهو الجديد الذي خفف نوعاً ما حدة الهجوم على رمضان، فقد اعتبر محمد سلامة، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن تسرع الناس على الحكم غريب، مطالباً إياها بمشاهدة العمل ثم الحكم.

وقال: "أنا مقتنع أن شغلتي مخرج وأن مكان الرد بيبقي داخل العمل مش على الفيسبوك وأن تسرع الناس بالحكم على الأشياء غريب.. ولعجائب القدر أن على لسان الشخصية صاحبة الأزمة قال (لما تحب تحاسب حاسب).. لما تشوفوا بقية مشاهد الشخصية ومين ده تبقوا تحكموا".

facebook رمضان: شبيه ياسين

جاء كلام المخرج بعدما رد رمضان على الجدل عبر فيسبوك أيضاً بتدوينة قال فيها: شخصية موسى في أول يوم عمل له في وسط القاهرة عام 1946، وبسبب جهله بالسينما والفنانين أنقذه ذلك من عملية نصب من شخص يستغل تقارب الشبه بينه وبين الفنان إسماعيل ياسين"، في إشارة إلى أنه لم يقصد الفنان الراحل وإنما شبيهه.

إلا أن هذه التبريرات لم تبرد نار أسرة الراحل، التي أكدت أن هذه ليست المرة الأولى التي ينتقد فيها رمضان الفنان اسماعيل ياسين، حيث كان قد انتقد في إحدى مقابلاته الإعلامية أفلام الفنان المصري الشهير، التي تتناول الجيش، وقال إنها أساءت للقوات المصرية.

محمد رمضان في مسلسل موسى

العائلة: رمضان يعاني من مشاكل نفسية

وعلّقت سارة ياسين، حفيدة الفنان الراحل على المشهد، قائلة بتدوينة على فيسبوك إنها لا تلوم رمضان لأن تصرفاته تثبت أن لديه مشاكل نفسية أهمها عدم الثقة بالنفس، مضيفة أنها تلوم المخرج والمصور والمنتج الذين ينتمون للفن وسمحوا بالإساءة لفنان عظيم مثل جدها.

كما انتقدت الممثل الشاب الذي قام بتقليد جدها، رافضة رغبته في الشهرة حتى ولو على حساب الفنان الذي رحل عن عالمنا منذ 49 عاما.

إلى ذلك، أعلن الشاعر أيمن بهجت قمر لجوء أسرة الفنان الراحل للقانون، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الإساءة التي تعرض لها.

مسلسل موسى

وقال في تدوينة له على فيسبوك أيضا باعتباره مقربا من الأسرة، إن عائلة الفنان الراحل لجأت للقانون وكلفت أحد المحامين الكبار باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفنان.

يشار إلى أن الفنان محمد رمضان يواجه نقداً لاذعا هذه الأيام بعد وفاة الطيار أشرف أبو اليسر السبت الماضي، داخل غرفة العناية المركزة عقب تعرضه لأزمة صحية بعد 6 أسابيع من انتهاء الأزمة التي نشبت بينه وبين "النمبر 1" عقب سحب وزارة الطيران ترخيصه مدى الحياة، لسماحه للفنان بالدخول لمقصورة الطائرة، ونشر صور منها.