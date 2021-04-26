صحة ورشاقة

تعرف على آخر مستجدّات كورونا حول العالم

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الإثنين 26 أبريل 2021

أظهر إحصاء وفقا لرويترز أن أكثر من 145.84 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و229474.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق                 إجمالي الوفيات                    عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة                   571537                                32059609

 

الهند                                    189544                               16610481

 

البرازيل                              386416                                14237078

 

فرنسا                               102164                                  5408606

 

روسيا                              247374                                  4753789

 

تركيا                               38011                                    4591416

 

المملكة المتحدة              127419                                  4403171

 

إيطاليا                            118357                                 3920945

 

إسبانيا                            77496                                                    3456886

 

ألمانيا                            81539                                  3275587.

 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها              عدد الوفيات            عدد الإصابات

 

25 - العراق                      15217                   1025288

 

  34 - الأردن                    8563                     700423

 

39 - لبنان                       7090                      518104

 

40 - المغرب                 8988                      509037

 

41 - الإمارات               1569                       508925

 

42 -             6887                     411263.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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