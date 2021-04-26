شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مرض السكرى عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض السكر من الأمراض الشائعة التى تصيب البالغين والأطفال أيضاً عندما يأكل طفلك، يحول جسمه الطعام إلى نوع من السكر يسمى الجلوكوز، وفي مرض السكري يرتفع مستوى السكر في دم طفلك بشكل كبير يحدث هذا بسبب مشاكل هرمون يسمى الأنسولين، وفقاً لموقع seattlechildrens.

تتمثل وظيفة الأنسولين في نقل السكر من الدم إلى خلايا الجسم حتى يمكن استخدامه كمصدر للطاقة يساعد الأنسولين في الحفاظ على مستويات السكر في الدم طبيعية، كما أنه يساعد الجسم على استخدام الدهون والبروتينات.

س: ما أنواع مرض السكري عند الأطفال؟

هناك نوعان شائعان من مرض السكري كلاهما يجعل مستويات السكر في الدم أعلى من المعتاد، لكنهما يفعلان ذلك بطرق مختلفة.

-مرض السكر النوع الأول

في مرض السكري من النوع الأول، ترتفع مستويات السكر في الدم لأن الجسم يتوقف عن إنتاج ما يكفي من الأنسولين.

يحدث هذا أحيانًا بسبب تلف البنكرياس بمرور الوقت يتم تدمير الخلايا التي تصنع الأنسولين داء السكري من النوع الأول هو عملية مناعة ذاتية. هذا يعني أن الجسم يدمر خلاياه - الخلايا التي تصنع الأنسولين.

غالبًا ما يتم تشخيص مرض السكري من النوع الأول عند الأطفال والشباب يجب على الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول تناول الأنسولين مدى الحياة.

-داء السكري من النوع الثاني

في مرض السكري من النوع الثاني، يصنع الجسم الأنسولين ولكنه لا يستجيب له بشكل صحيح الجلوكوز أقل قدرة على دخول الخلايا وتزويدها بالطاقة هذا يجعل مستويات السكر في الدم ترتفع.

يعاني معظم المصابين بداء السكري من النوع الثاني من زيادة الوزن، يعتبر داء السكري من النوع الثاني أكثر شيوعًا لدى الأطفال الأكبر من 10 سنوات والبالغين.

س: ما أعراض مرض السكري عند الأطفال ؟

قد تستغرق الأعراض وقتًا طويلاً لتظهر يتطور مرض السكري من النوع الأول عندما يتم تدمير جميع الخلايا التي تصنع الأنسولين تقريبًا يمكن للطفل المصاب بأي نوع من أنواع مرض السكري أن يشعر بالأعراض التالية:

-التبول كثيرا

- العطش الشديد

- الشعور بالتعب

-فقدان الوزن

-الشعور بالجوع الشديد

- صعوبة في الرؤية

يظهر بعض الأطفال المصابين بداء السكري من النوع الثاني تغيرات في بشرتهم قد يكون جلدهم أغمق أو به بقع جافة على الرقبة أو تحت الذراعين أو في منطقة الفخذ وهذا ما يسمى بالشواك الأسود.

والهدف من علاج مرض السكري هو الحفاظ على نسبة السكر في الدم عند مستوى صحي الأنسولين هو جزء من العلاج لجميع الأطفال المصابين بداء السكري من النوع الأول وللبعض المصابين بداء السكري من النوع الثاني يعد اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة أمرًا مهمًا مع أي من النوعين.