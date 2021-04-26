كورونا حول العالم.. عاصفة إصابات تفتك بالهند وتخفيف القيود باسكتلندا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت حصيلة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، الإثنين، في جميع أنحاء دول العالم، سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات.

وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي عن ارتفاع عدد الإصابات إلى 147 مليونا و809 آلاف و193 إصابة.





وارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و122 ألفا و919 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 125 مليونا و360 ألفا و148 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

مساعدات أمريكية للهند



قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة سترسل على الفور المواد الخام المطلوبة لتصنيع اللقاحات المضادة لكوفيد- 19، إضافة إلى المعدات الطبية وأدوات الحماية لمساعدة نيودلهي في التصدي لزيادة هائلة في الإصابات بفيروس كورونا.

وكتب بايدن على "تويتر" بعد أن أعلن البيت الأبيض قائمة من الإجراءات: "مثلما قدمت الهند مساعدة للولايات المتحدة عندما كانت مستشفياتنا تعاني ضغطاً هائلاً بفعل الوباء، نحن مصممون على مساعدة الهند في وقت الحاجة".

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي، إيميلي هورن، إن مسؤولين أمريكيين "يعملون على مدار الساعة" لإرسال الموارد والإمدادات المتاحة لمساعدة الهند على تصنيع لقاح "كوفيشيلد" لإنقاذ ملايين الهنود من المصابين والذين يحتضرون بفعل الوباء.

كما سترسل علاجات ومجموعات من أجهزة الفحص السريع وأجهزة التنفس الصناعي.





وسجّلت الهند، الإثنين، رقماً قياسياً عالمياً في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا فوق 352 ألف حالة وذلك لليوم الخامس على التوالي، كما شهدت أكبر عدد للوفيات بالفيروس خلال 24 ساعة.



وحث رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، المواطنين على التطعيم وتوخي الحذر قائلا إن "عاصفة" الإصابات تهز البلاد.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة تسجيل 352991 حالة إصابة جديدة و2812 وفاة ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى أكثر من 17 مليون حالة في حين بلغت الوفيات 195123.





تخفيف القيود في اسكتلندا

خففت اسكتلندا من القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا مع عودة البلدين ببطء إلى حياة ما قبل الجائحة.

وستسمح اسكتلندا بإعادة فتح جميع المحلات التجارية وصالات الألعاب الرياضية والمرافق الرياضية الداخلية، بينما ستتم إعادة فتح الحانات والمقاهي والمطاعم لاستقبال مجموعات تصل إلى ستة أشخاص في الهواء الطلق.

وسيتم أيضاً استئناف الأعمال غير الضرورية في منازل الآخرين، بما في ذلك التنظيف والإصلاح والطلاء والديكور.

وكان يسمح فقط في السابق بإعادة فتح صالونات مصففي الشعر والحلاقين ومحلات الأدوات المنزلية ومحلات التصليح الكهربائي وصالات عرض السيارات، بينما كان بإمكان المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما ممارسة الرياضة في الهواء الطلق.





13158 إصابة جديدة في إيطاليا

قالت وزارة الصحة إن إيطاليا سجلت 217 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا مقابل 322 أمس، بينما انخفضت الحصيلة اليومية للإصابات الجديدة إلى 13158 من 13817.

ومنذ تفشي الجائحة العام الماضي بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات بسبب مرض كوفيد-19 في إيطاليا 119238 وهو ثاني أكبر عدد في أوروبا بعد بريطانيا، والسابع عالميا.

وبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 3.96 مليون حتى الآن.





11 إصابة جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة بالصين إنها سجلت 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد وذلك مقابل 13 حالة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الحالات لمصابين وافدين من الخارج، مضيفة أن عدد الإصابات الخالية من الأعراض، التي لا تصنفها الصين حالات إصابة مؤكدة، ارتفع من 14 إلى 18.

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في الصين حاليا 90599 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.



