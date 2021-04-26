شكرا لقرائتكم خبر عن كاسبرسكى: تراجع معدل الاحتيال عبر الإنترنت بسبب محو الأمية الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفاد باحثو كاسبرسكى بوجود توجّه متصاعد فى نشاط محتالى الإنترنت فى الشرق الأوسط، يتمثل فى سعيهم لجنى المال بالاحتيال عن طريق طلب مبالغ مالية صغيرة تحت ستار تقديم خدمات مختلفة، غالبًا ما تتعلق بالبريد والتوصيل، وذلك بدلًا من سرقة مبالغ كبيرة دفعة واحدة. ويعمل هؤلاء المحتالون من خلال الاعتماد على إنشاء صفحات ويب مزيفة لخداع المستخدمين، غالبًا ما ينتحلون فيها هويات لمقدمى خدمات رسمية. وكان المحتالون، ضمن المخطط الاحتيالى المحدّد الذى اكتشفته كاسبرسكى،

يطلبون تفاصيل البطاقات المصرفية للمستخدمين ثم يفرضون رسمًا يتراوح بين دولارين وثلاثة دولارات عند تأكيد التسليم. ونتيجة لذلك، ينتهى الأمر بالمحتالين إلى تلقى المال والحصول على معلومات البطاقات المصرفية والتفاصيل الشخصية التى يمكن استخدامها فى المزيد من عمليات الاحتيال لاحقًا. وقالت تاتيانا شيرباكوفا، الباحثة الأمنية لدى كاسبرسكى، إن المعرفة العامة بعمليات الاحتيال على الإنترنت قد تحسنت، كما تطوّرت جهود محو الأمية الرقمية كثيرًا فى السنوات الأخيرة بين مستخدمى الإنترنت فى الشرق الأوسط، ما يرجح عدم موافقة المستخدمين على دفع الكثير من المال بطلب من مصادر قد تكون مصداقيتها موضع شك. لكن الخبيرة الأمنية أوضحت أن هذا الأمر «يختلف كثيرًا إذا كانت المبالغ المالية المطلوبة صغيرة»، مرجّحة فى هذه الحالة ألا يتردّد المستخدم فى إنفاق بضعة دولارات من دون توخى الحذر.