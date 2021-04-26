شكرا لقرائتكم أوروبا تعانق السياح من كل حدب وصوب هذا الصيف..بشرط وحيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - 27 دولة أوروبية ستستقبل هذا الصيف دون قيد أو شرط السياح الذين تلقوا الجرعتين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والتي وافقت عليها وكالة الأدوية الأوروبية.

هذا ما أكدته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" الاثنين، مشددة على أن الشرط الوحيد هو التطعيم ضد كورونا بلقاحات معتمدة.

الأميركيون واللقاح

وفي ما يتعلق بالولايات المتحدثة، أشارت إلى أن: "الأميركيين يستخدمون اللقاحات المعتمدة من الوكالة الأوروبية، ماسيتيح لهم إذا حرية الحركة والسفر إلى الاتحاد الأوروبي."

يشار إلى أن المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أعلنت أمس أن الولايات المتحدة أعطت 228 مليونا و661408 جرعة لقاح للوقاية من كوفيد-19 في البلاد، ووزعت 290 مليونا و692005 جرعات حتى صباح الأحد

كورونا والسفر - تعبيرية

دون قيد أو شرط

إلى ذلك، أوضحت المسألة قائلة: "هناك شيء واحد واضح.. ستستقبل جميع الدول الأعضاء في الاتحاد والبالغ عددها 27 دون قيد أو شرط، كل الذين تم تطعيمهم بلقاحات وافقت عليها وكالة الأدوية الأوروبية".

يذكر أن وكالة الأدوية الأوروبية وافقت على 3 لقاحات مستخدمة في أميركا ألا وهي "موديرنا" و"فايزر" و"جونسون أند جونسون".

تأتي تصريحات المسؤولة الأوروبية في وقت لا تزال منظمة الصحة العالمية تحذر من ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس المستجد، على الرغم من حملات التطعيم، داعية إلى التقيد بالإجراءات المتبعة، في مقدمتها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.