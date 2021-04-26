شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى أضرار التوتر والإجهاد على صحة الإنسان؟.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - القلق بشأن المستقبل والمصاعب التى تواجه الإنسان فى الحياة اليومية والتفكير فيما سيحدث بعد ذلك هو استجابة بشرية طبيعية، في حين أن هذا القلق له أثار تظهر على جسد وعقل وروح الإنسان وله أعراض، أهمها:

الأعراض العاطفية للتوتر

1 سهولة الغضب والإحباط .

2 الشعور بتقلب المزاج .

3 الشعور بالقلق أو الإرهاق بشأن معظم المواقف وعدم القدرة على السيطرة .

4 الشعور بالإرهاق وعدم القدرة على تهدئة عقلك.

5 تدنى احترام الذات ، تدني الثقة بالنفس ، والشعور بالوحدة.

6 عدم احترام الذات والإكتئاب.

الأعراض الجسدية

1 إنخفاض فى الطاقة.

2 التعب المفرط.

3 فقدان الرغبة فى القيام بأى عمل .

4 الصداع .

5 اضطراب فى المعدة ، وإسهال ، عسر هضم ، وإمساك.

6 الغثيان والقيء.

7 ألم في الصدر ، وسرعة في ضربات القلب.

8 نقص الطاقة الجنسية أو الرغبة.

9 جفاف الفم.