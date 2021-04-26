شكرا لقرائتكم خبر عن علاج الطفح الجلدى الحرارى فى المنزل بطرق عدة.. أبرزها الكمادات الباردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الطفح الجلدي بسبب الحرارة هو حالة جلدية تحدث عند انسداد قنوات العرق أثناء الطقس الحار أو الرطب، يشبه الطفح الحراري نتوءات صغيرة حمراء أو وردية اللون، والتي قد تبدو مشابهة لدغات الحشرات أو البثور، للتخلص منه، تجنب أشعة الشمس، وارتداء أقمشة تسمح بمرور الهواء، وضع قطعة قماش مبللة على الجلد.

ووفقًا لتقرير لموقع insiderالطفح الجلدي هو مرض شائع إلى حد ما خاصة بالنسبة لكبار السن والرضع يمكنك التخلص منه عادة في غضون ساعات أو أيام ونادرًا ما يتطلب زيارة الطبيب.

إليك كيفية التعرف على أعراض الطفح الحراري وعلاجها بفعالية في المنزلما هو الطفح الحراري؟

يحدث الطفح الجلدي الناتج عن الحرارة، والذي يُطلق عليه أيضًا الحرارة الشائكة، عندما يُحبس العرق ولا يمكنه ترك جلدك، عادةً خلال فترات الطقس الحار أو الرطب، في معظم الحالات ، يحدث الطفح الجلدي بسبب انسداد قنوات العرق، والتي تحبس العرق وتسبب تهيجًا.

من المرجح أن تجد طفحًا حراريًا في الأماكن التي تعاني من التعرق المفرط والاحتكاك الجلدي مثل الرقبة أو الإبطين أو الأرداف أو محيط الخصر هذا لأنه قد يكون من الصعب على جسمك إطلاق الرطوبة في هذه المناطق عالية التعرق، خاصةً إذا كانت المنطقة مسدودة بملابس ضيقة أو طيات الجلد.

الأطفال معرضون بشكل خاص للطفح الجلدي الحراري لأن قنوات العرق لديهم صغيرة وأن أجسامهم ليست بارعة بعد في تنظيم درجة الحرارة، كما أن كبار السن أيضًا أكثر عرضة للإصابة بالطفح الحراري ، لأن أنسجة الجلد الداعمة التي تحافظ على قنوات العرق مفتوحة تميل إلى الانهيار مع تقدمنا ​​في العمر.

بشكل عام ، يعتبر الأطباء الطفح الحراري حالة حميدة ، والأعراض المرتبطة بأمراض الحرارة مثل الجفاف أو التشنجات الحرارية أو الإنهاك الحراري هي مصدر قلق أكبر بكثير.

كيف يبدو الطفح الحراري؟

يظهر الطفح الجلدي عادة على شكل نتوءات حمراء أو وردية، وقد تبدو مشابهة للبثور أو لدغات البق

في بعض الأحيان، يمكن أن يظهر الطفح الحراري على شكل فقاعات مائية بلون الجلد تتكسر بسهولة، أو تكيسات مؤلمة أكبر قليلاً.

كيفية التخلص من الطفح الحراري في المنزل

يتم حل معظم حالات الطفح الحراري من تلقاء نفسها لتهدئة التهيج والتخلص من الطفح الجلدي بسرعة، إليك كيفية معالجته في المنزل:

1. إذا تعرضت لأشعة الشمس اذهب إلى الداخل، أولاً اخفض درجة حرارة جسمك لوقف التعرق الذي يسبب انسداد القنوات ويؤدي إلى الطفح الجلدي الحراري.

إذا كنت بالخارج، فحاول إيجاد مكان في الظل أو إذا استطعت اذهب إلى الداخل حيث يوجد مكيف للهواء.

2. ضع قطعة قماش مبللة وباردة على المنطقة ثم اتركها لتجف: لخفض درجة حرارة جسمك وتوفير راحة مؤقتة ، قم بتبليل قطعة قماش صغيرة بالماء البارد وضعها على المنطقة الملتهبة لمدة 20 دقيقة.

ثم جفف المنطقة الملتهبة واتركها معرضة للهواء البارد إذا كانت المنطقة الملتهبة في مكان معرض للعرق، مثل الإبطين، يمكنك استخدام بودرة الأطفال لتهدئة بشرتك ومنع المزيد من التهيج.

3. تجنب المستحضرات أو المراهم أو أي محاليل موضعية أخرى

4. تجنب حك المنطقة: قد يسبب التقشير راحة مؤقتة ، لكنه قد يؤدي في الواقع إلى تلف الجلد على المدى الطويل.