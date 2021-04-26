ارتفاع أعداد مرضى كورونا بوحدات الرعاية المركزة في فرنسا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت فرنسا، الأحد، زيادة في أعداد مصابي كورونا بوحدات الرعاية المركزة، وتبحث حكومة ماكرون عن مؤشرات انحسار الموجة الثالثة من الوباء.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة تسجيل 145 وفاة جديدة بكوفيد-19 في المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية، في حين ارتفع عدد المرضى المصابين بالفيروس في وحدات الرعاية المركزة إلى 5978 من 5958 في اليوم السابق، كما تم تسجيل 24465 حالة إصابة جديدة بالفيروس.





ووصل إجمالي وفيات كورونا في فرنسا منذ ظهور الوباء إلى 102858، لتحتل المركز الثامن عالميا في عدد الوفيات.

ودخلت فرنسا، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، ثالث فترة من إجراءات العزل العام نهاية مارس/آذار بعد أن شهدت قفزة في إصابات ووفيات كوفيد-19 خلال الشهر نفسه.

ويأمل ماكرون في أن تؤدي هذه الإجراءات مع تسارع حملة التطعيم في خفض أرقام إصابات ووفيات كورونا مما سيسمح عندئذ بإعادة فتح بعض قطاعات الأعمال وأنشطة الترفيه منتصف مايو/أيار.