شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد اليوسفى عديدة وأبرزها الوقاية من السرطان وتقوية المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فوائد اليوسفى الصحية عديدة، فهو يحتوي على نفس المركبات والفوائد الصحية مثل الفواكه الحمضية الأخرى مثل البرتقال، توفر حصة واحدة من اليوسفي إمدادًا كاملاً من فيتامين سي طوال اليوم، وفيتامين سي هو أحد مضادات الأكسدة التي توفر وظائف عديدة مثل صحة اللثة والجلد، وهو قادر على زيادة امتصاص الحديد في الجسم، في هذا التقرير نتعرف على فوائد اليوسفى، وفقا لموقع "healthbenefitstimes".



فوائد اليوسفى

فوائد اليوسفى

فوائد اليوسفى عديدة وتشمل ما يلي:

تقليل الحمى

اليوسفي قادر على مواجهة العدوى التي تساعد في علاج حمى الأطفال عن طريق تعويض المعادن المفقودة وإمداد الجسم بمزيد من القوة، الحمى هي علامات على أن الجسم يتعرض لنشاط مكثف لمواجهة الالتهابات ويعزز تناول اليوسفي آلية الدفاع ويخفف من الحمى.

الوقاية من نزلات البرد والانفلونزا

اليوسفي قادر على مواجهة الالتهابات، تحتوي هذه الفاكهة على فيتامين سي الذي يساعد في تحفيز إنتاج المزيد من خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن حماية الجسم من القضاء على الكائنات الحية الدقيقة الغريبة التي تسبب الأمراض.

تسبب الفيروسات البرد والانفلونزا يعزز استهلاك اليوسفي نظام الدفاع في الجسم ضد هذه الفيروسات.

الوقاية من السرطان

تحتوي ثمار الحمضيات على خصائص مضادة للسرطان تساعد على مواجهة العوامل المسببة للسرطان.

وجدت الأبحاث التي أجريت مؤخرًا أن المركب الموجود في قشر اليوسفي المسمى Salvestrol يقتل بعض الخلايا السرطانية البشرية.

اليوسفي مليء بمضادات الأكسدة مثل فيتامين سي الذي يساعد في الوقاية من السرطان عن طريق مواجهة أنشطة الجذور الحرة التي يمكن أن تتفاعل مع خلايا الجسم وتسبب نموًا سرطانيًا.



فوائد اليوسفى

سرعة التئام الجروح

تعمل مكملات فيتامين سي على تسريع التئام الجروح عند الإصابة، ولأن اليوسفي مصدرًا رائعًا لفيتامين سي ، فهو يعمل كبديل لمكمل فيتامين سي.

يحمل مغذيات حيوية أخرى تفيد الجسم يعمل فيتامين سي على تسريع عملية التئام الجروح من خلال المشاركة في إنتاج الكولاجين وهو أمر حيوي لعملية الشفاء.

يعمل فيتامين سي كمضاد أكسدة رائع يحمي الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، يقوي جهاز المناعة في الجسم ضد الكائنات الحية الدقيقة وهي عملية ضرورية لمنع الجرح من التفاقم إلى التهابات.

مستوى الكوليسترول الصحي

أظهرت الدراسة أن بعض المركبات المعروفة باسم الفلافون متعدد الميثوكسيلات المتوفرة في قشر اليوسفي تساعد على خفض مستوى الكوليسترول في الدم.



فوائد اليوسفى

يدعم صحة الجهاز الهضمي

يحتوي اليوسفي على كميات وافرة من الألياف وهو عنصر غير غذائي مطلوب لصحة الجهاز الهضمي يسهل حركة الطعام والفضلات أسفل القناة الهضمية جنبًا إلى جنب مع تحفيز إنتاج العصارات الهضمية.

ينقي الدم

يحتوي اليوسفي أيضًا على خاصية مطهرة تساعد في تنقية أو تطهير الدم من المواد الغريبةـ قد تكون المواد غير المرغوب فيها على شكل أحماض بولي ، ملح زائد وملوثات أخرى يتم التخلص منها عن طريق البول والعرق وعمليات الإخراج الأخرى.

يجعل البشرة ناعمة

اليوسفي مصدر كبير لفيتامين سي الذي يحفز إطلاق مضادات الأكسدة. مضادات الأكسدة تقاوم الجذور الحرة وتساعد على تجنب السرطانات بما في ذلك سرطان الجلد، علاوة على ذلك ، يحتوي اليوسفي على فيتامين ج الذي يحفز إفراز الكولاجين والإيلاستين في الجلد.