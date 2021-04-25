شكرا لقرائتكم خبر عن نصيحة مهمة للحد من نوبات الصرع في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجهت مدينة الملك فهد الطبية نصيحة مهمة للحد من نوبات الصرع في رمضان، مؤكدة على أهمية تنظيم أوقات تناول الدواء. وقالت مدينة الملك فهد الطبية، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “بعد استشارة الطبيب وإذا كنت مصاباً بداء الصرع تناول جرعة عند الإفطار والثانية عند الإمساك”.

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