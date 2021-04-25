معالم الإمارات تكتسي بالعلم الهندي: نتضامن معكم لمواجهة كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اكتست معالم دولة الإمارات العربية المتحدة بعلم دولة الهند، تضامنا معها في مواجهة جائحة كورونا.

وأكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، تضامنها الكامل مع الهند في ظل الظروف الصحية التي تمر بها البلاد.



وسجلت الهند، الأحد، رقما قياسيا جديدا للإصابات اليومية بكورونا، بلغ 349691، مما يرفع العدد الإجمالي لحالات العدوى إلى 16.96 مليون حالة.





وذكرت وزارة الصحة الهندية أنها سجلت 2767 وفاة جديدة بالفيروس ليصل العدد الإجمالي للمتوفين بالفيروس إلى 192311.

وحذر المسؤولون في شمال وغرب البلاد، بما في ذلك العاصمة نيودلهي، من أن معظم المستشفيات أصبحت كاملة العدد وتواجه خطر نفاد الأكسجين.





من جانبها أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، في بيان لها، عن تعازيها إلى حكومة الهند وشعبها الصديق في ضحايا الجائحة، وعن أمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين والسلامة للشعب الهندي".

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية عمق علاقات الصداقة التاريخية والاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات والهند والتي تقوم على أسس راسخة ومتينة من الاحترام المتبادل والتفاهم والتعاون والمصالح المشتركة.



