شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مشروبات صحية تساعد فى إنقاص الوزن.. أبرزها الماء والقهوة والشاى الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تبحث عن إنقاص الوزن؟ يجب عليك أن تجرى بعض التغييرات ليس فقط على ما تأكله ولكن أيضًا على ما تشربه، حيث غالبًا ما ننسى ما يجب علينا أن نشربه بما يحقق لنا أهداف فقدان الوزن، وهناك 6 مشروبات صحية يمكن أن تعزز خطط إنقاص الوزن، وفقًا لما ذكره موقع "tips tricks".

6 مشروبات صحية تُعزز فقدان الوزن:

1- الماء

لن يفاجئك أن الماء هو رقم 1 فى هذه القائمة، الماء هو أصح مشروب يمكنك تناوله إذا كنت ترغب فى إنقاص الوزن، فقط اشرب كوبًا من الماء قبل الوجبة وستلاحظ سريعًا أنك تشعر بالشبع، حيث تقول أخصائية التغذية إيلانا مولستين إنه كلما شربت المزيد من الماء ستفقد المزيد من الوزن، حيث تحتاج لشرب من 1.5- 2 لتر من الماء يوميًا كحد أدنى، حيث لا يساعدك شرب كمية كافية من الماء على إنقاص الوزن فحسب بل إنه مفيد جدًا لبشرتك أيضًا.

2- العصائر الطبيعية

فى مرحلة ما ستشعر بالملل من تكرار شرب الماء فقط، والحل هو إعطاء الماء نكهة مختلفة، حيث يمكنك فعل ذلك بسهولة عن نقع الفواكه الطازجة فى الماء وتناولها، أو إضافة القليل من العصير إلى كوب الماء مثل عصير التوت البرى أو البرتقال أو الجريب فروت.

3- الشاى الأخضر

يحتوى الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التى من المفترض أن تحفز عملية التمثيل الغذائى وتجعل جسمك يحرق المزيد من الدهون، وقد أظهر تحليل 14 دراسة أن الأشخاص الذين شربوا الكثير من الشاى الأخضر فقدوا حوالى أربعة كيلوجرامات من الوزن أكثر من الأشخاص الذين لم يتناولوه.

4- القهوة

فنجان من القهوة يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن طالما أنك لا تضيف إليه الكثير من الحليب والسكر، حيث أظهرت دراسة حديثة أن شرب أربعة أكواب من القهوة يوميًا يمكن أن يساعد فى انخفاض دهون الجسم بنسبة 4%، حيث أنه وفقًا للباحثين فإن الكافيين له تأثير إيجابى على عملية التمثيل الغذائى.

5- عصير الجريب فروت

إذا كنت ترغب فى تناول مشروب حلو فإن عصير الفاكهة يبدو خيارًا جيدًا وصحيًا، لسوء الحظ هذا ليس صحيحًا تمامًا على الرغم من أن عصائر الفاكهة تبدو صحية إلا أنها غالبًا ما تحوى نسبة عالية من السكر، وهذا ليس مفيدًا لإنقاص الوزن، فإذا كنت لا تزال ترغب فى شرب عصير الفاكهة فاختر كوبًا صغيرًا من عصير الجريب فروت، حيث أثبتت الدراسات أن تناول فاكهة الجريب فروت أو العصير الخاص بها يساعد فى إنقاص الوزن.

6- ماء جوز الهند أو البطيخ

أثناء التمرين أو بعده، من الجيد تناول مشروب صحيًا، حيث يمكنك تناول ماء جوز الهند أو ماء البطيخ، فكلاهما منخفض السكر كما يساعدان فى حصول الجسم على كمية كافية من السوائل بعد التمرين، حيث أن البطيخ غنى بحمض أمينى يساعد على إزالة حمض اللاكتيك من العضلات وتقليل الآلام بها.